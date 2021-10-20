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阿里巴巴打造「倚天710」客製化伺服器晶片 開源玄鐵RISC-V系列處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

阿里巴巴集團負責晶片開發業務的平頭哥半導體打造，阿里雲宣布推出名為「倚天710」的全新伺服器晶片，並且推出以此款晶片驅動的自主研發伺服器「盤久」，藉此推動阿里雲服務發展。

在此次阿里巴巴雲棲大會上，阿里雲智能總裁暨阿里巴巴達摩院院長張建鋒表示，將藉由客製化晶片推動雲端業務，並且協助推動阿里巴巴生態業務，同時協助推動新一代雲端運算服務。但在推動客製化晶片之餘，阿里巴巴也會維持與Intel、NVIDIA、AMD、Arm等業者合作晶片應用。

「倚天710」採用5nm製程設計，透過128組Arm架構核心推動，主頻可達3.2GHz，每個晶片整合600億組電晶體，並且以Armv9架構打造，對應8通道DDR5記憶體模組，以及96通道PCIe 5.0協議，藉此提升運算資料吞吐量。

透過「倚天710」驅動的「盤久」伺服器，則可用於新一代雲原生架構，其中將運算與儲存功能分開，可在通用運算、人工智慧運算，以及高效能儲存需求都能對應更高效能，並且能以模組化設計佈署不同規模資料中心應用，支援各類容器化應用、運算優化等多種雲原生運算需求。

另外，阿里巴巴更宣佈開源平頭哥半導體打造的玄鐵RISC-V系列處理器，在開源後可讓全球開發者都透過Github，以及晶片開放社區 (Open Chip Community)下載玄鐵RISC-V處理器IP核源代碼，藉此打造自行研發原型晶片，並且能用於自訂網路、閘道器與邊緣伺服器等物聯網應用。

而玄鐵系列工具及系統軟體也將同步開源，分別支援Linux、Android、RTOS，以及阿里巴巴操作系統AliOS，阿里巴巴未來將會持續針對開發工具、軟體開發套件與定製IP核提供更多服務和支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 物聯網 阿里巴巴 處理器

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