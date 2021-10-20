扭轉過往硬體為重的代工形象 鴻海將推動軟體定義為主的發展模式

除了揭曉三種電動車款，鴻海在2021鴻海科技日 (HHTD21)的軟體論壇中，更宣布成立軟體研發中心，除了規劃整合鴻海集團內部超過1500名軟體技術人才，更計畫在未來三年內對外招募超過1000名軟體研發人員，藉此推動軟體定義為主的發展模式。

相較過往台灣產業多半給人以硬體為重心的發展模式，鴻海在此次聲明中表示將藉由成立軟體研發中心，並且擴大軟體人才需求，顯示將扭轉過往以硬體代工為主的形象，實現以軟體為導向、硬體為輔的創新發展模式。

在此次活動上，鴻海更宣布在智慧網關、智慧座艙、自動駕駛等軟體應用，與包含AutoCore.ai、Tier IV等業者擴大合作，並且分享車輛座艙智慧化與乘坐體驗應用，以及智慧車載系統AutoCore OS實際應用，同時也說明打造下一代EV Zonal電子電氣架構相關細節，此外更展示安全的自動駕駛車輛如何在真實環境中工作。

鴻海強調，未來將轉型為以軟體定義企業 (Software Defined Enterprise)發展模式，藉由此次投入佈局電動車產業發展的同時，更針對電動車所需軟體提供開放平台架構、演算軟體等項目，藉此吸引更多軟體服務進駐，讓電動車應用發展活絡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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