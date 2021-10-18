快訊

虎豹潭救援逾38小時 侯友宜：動員更多人期待找生還者

一億國民總親戚？日本「真子公主結婚」的破壞風波

大陸北京部分地區開放無人隨車的自動駕駛測試 百度、小馬智行首先獲准上路

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然先前百度等業者已經開始在北京測試自駕車，但主要還是會配置一名隨車人員處理緊急狀態，而在稍早由中國北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室公告，將正式開放無人化測試場景，首波獲准上路測試業者包含百度，以及創立於2016年12月、與現代汽車集團合作的小馬智行 (Pony.ai)。

首波獲准上路測試的業者，將可在北京亦莊地區的經濟技術開發區內約20平方公里範圍內，總計100多公里市區道路進行無人化自動駕駛車輛測試，並且將依照原本將隨車人員配置在主駕駛座的情況，隨著測試階段移轉到副駕駛座，以及後座位置，最終則可透過車上無人形式的遠距控制，以及全程無人隨行的自動駕駛形式進行測試。

而初期預計上路測試車輛數量為15輛，其中包含百度10輛，以及小馬智行的5輛，測試車輛會在車身貼上「無人化道路測試」字樣內容，以利其他車輛駕駛識別。同時，北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室也呼籲一般民眾在路上遇見無人化自動駕駛車輛時，務必維持正常心態，避免出現違規駕駛等行為影響自動駕駛車輛通行。

另外，北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室更說明，將依照車輛累積測試行駛里程開放不同階段測試模式，其中總測試行駛里程累積滿1萬公里、單一車輛行駛里程滿1000公里時，可從「副駕駛座有人」狀態調整為「後座有人」測試狀態，而總測試行駛里程累積滿2萬公里、單一車輛行駛里程滿2000公里時，可從「後座有人」狀態調整為「車外遠程」測試狀態。

同時，在車上仍有人的測試狀態下，測試車輛必須在副駕駛座、後座加裝緊急煞車裝置，以利車內隨車人員讓車輛緊急煞停。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

北京 百度

延伸閱讀

週一開始回暖 雨勢趨緩迎好天

應北京要求？ 蘋果在中下架古蘭經、聖經App

-0.2℃！北京今晨氣溫跌破冰點 52年來同期最低溫

俄國烏拉山地區再傳假酒中毒釀18死 當局逮2嫌

相關新聞

蘋果稱統一充電介面將扼殺創新 歐盟：將採開放態度接納新設計

針對蘋果認為強制要求使用統一充電介面，將會扼殺技術差異化發展彈性，進而影響技術創新，歐盟委員會在稍早回應說法中，表示目前統一充電介面的作法將對消費者及環境更為有利。

Xbox Series X造型冰箱10月19日預購 目前只在這些地方銷售

日前確認即將推出的Xbox Series X造型冰箱，稍早由微軟宣布將於10月19日開放預購，並且以99.99美元價格銷售，預計在12月出貨。

大陸北京部分地區開放無人隨車的自動駕駛測試 百度、小馬智行首先獲准上路

雖然先前百度等業者已經開始在北京測試自駕車，但主要還是會配置一名隨車人員處理緊急狀態，而在稍早由中國北京市高級別自動駕駛示範區工作辦公室公告，將正式開放無人化測試場景，首波獲准上路測試業者包含百度，以及創立於2016年12月、與現代汽車集團合作的小馬智行 (Pony.ai)。

蘋果將推的新款MacBook Pro 外界關注有無Intel處理器版本

針對蘋果接下來即將舉辦以「Unleashed」為主題的發比活動，目前幾乎已經確定會公布新款14吋及16吋MacBook Pro機種，因此近期也有更多消息透露，其中更指出蘋果不僅會在新款MacBook Pro採用更窄邊框設計螢幕，甚至可能藉由仿照iPhone的瀏海設計，藉此讓螢幕能有額外顯示範圍可使用。

搶攻年底購物旺季 蘋果、Google、三星科技新品連發

科技大廠搶攻年底購物旺季，蘋果公司宣布第2場秋季特別活動，外界認為亮點是M1X版MacBook Pro筆電；Google...

台積電證實計畫在日本設廠 但聚焦22nm、28nm成熟製程技術代工

日前傳出台積電準備在日本設廠消息後，台積電在稍早舉辦的2021第三季財報說明中，由執行長魏哲家證實將在日本設廠，預計在2022年著手建設，並且計畫在2024年投入營運。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。