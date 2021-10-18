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蘋果將推的新款MacBook Pro 外界關注有無Intel處理器版本

聯合新聞網 / 楊又肇

針對蘋果接下來即將舉辦以「Unleashed」為主題的發比活動，目前幾乎已經確定會公布新款14吋及16吋MacBook Pro機種，因此近期也有更多消息透露，其中更指出蘋果不僅會在新款MacBook Pro採用更窄邊框設計螢幕，甚至可能藉由仿照iPhone的瀏海設計，藉此讓螢幕能有額外顯示範圍可使用。

加入瀏海設計？

實際上，蘋果並非第一個將瀏海造型螢幕用在筆電設計的業者，而這樣的設計通常是為了進一步讓螢幕顯示範圍放大，並且實現更窄邊框設計。

若加入瀏海設計，顯然也讓14吋與16吋新機螢幕解析度分別增加為3024 × 1964、3456 × 2234，同時將解析度各減去74畫素，就會變成3024 × 1890、3456 × 2160，恰好形成16:10顯示比例，因此蘋果有可能選擇在74畫素高度空間放入視訊鏡頭，以及在螢幕上方顯示的選單、時間、日期等項目，藉此讓底下畫面能有更大顯示範圍表現。

但目前並沒有具體消息證實此類說法，因此還是要等蘋果實際發表才能確認。

14吋與16吋機種最大差異可能會在螢幕尺寸

而在先前也有疑似仁寶代工機種曝光照片，以及相關傳聞，藉此拼湊蘋果接下來預計發表新機面貌，其中14吋與16吋機種外型大致相同，可能在擴音喇叭、連接埠排列等會有不同之外，兩者在使用體驗與設計可能不會有太差異，同時均採用蘋果M1X處理器，至於核心數量是否也會作調整，暫時還無法確認。

其他規格部分，則包含將移除Touch Bar觸控條，但保留與電源按鍵整合的Touch ID指紋辨識功能，鍵盤則可能全面改為黑面設計，另外為了放入HDMI輸出、SD記憶卡讀卡機，因此機身厚度相對會增加，而內建散熱系統也會作升級，藉此強化內部散熱效率。

理論上不會搭載Face ID臉部識別解鎖，可能換上MagSafe磁吸充電介面

之前也有說法指出新款MacBook Pro將會加入Face ID臉部辨識功能，但這樣的可能性似乎不高，原因在於已經配置Touch ID的情況下，似乎沒有必要再增加Face ID設計，使得新機設計成本提高，除非蘋果希望透過多重認證方式確保筆電使用安全。

另外，新機將會恢復採用MagSafe磁吸結構充電連接埠設計，但具體細節目前還無法確認，但應該還是會透過轉接等方式相容既有USB-C連接線。

螢幕下方標示的MacBook Pro標誌改變

至於隨著螢幕邊框窄化設計，原本在螢幕下方標示的MacBook Pro標誌也會取消，但是會以CNC刻印方式在筆電機身底部 (亦即D面)呈現，而筆電上蓋 (A面)的蘋果標誌依然會維持不鏽鋼材質設計。

原本13.3吋機種可能準備淘汰，是否再次推出搭載Intel處理器版本備受關注

在新款14吋與16吋MacBook Pro推出後，蘋果接下來可能就會準備淘汰13.3吋機種設計，但在過渡時期應該還是會保留無Touch Bar版本設計，另外預期還是會維持銷售13.3吋MacBook Air，讓消費者能有更多選擇。

不過，隨著先前預告將透過兩年時間將原本採用Intel處理器機種全面轉換為Apple Silicon處理器，接下來的發表活動上是否仍會公布搭載Intel處理器版本的MacBook Pro，顯然也會成為市場關注重點。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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