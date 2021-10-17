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蘋果稱統一充電介面將扼殺創新 歐盟：將採開放態度接納新設計

聯合新聞網 / 楊又肇

針對蘋果認為強制要求使用統一充電介面，將會扼殺技術差異化發展彈性，進而影響技術創新，歐盟委員會在稍早回應說法中，表示目前統一充電介面的作法將對消費者及環境更為有利。

同時，歐盟委員會也說明目前作法將秉持開放態度，一旦未來出現更加方便且有利的充電介面，將會協助市場移轉採用。

而從過往推動藉由micro USB連接埠作為統一充電介面，到目前推動可對應正反方向連接使用模式，同時可支援更高充電功率的USB-C設計，歐盟委員會強調可讓消費者更方便藉由統一充電介面使用3C產品，同時也能大幅減少不同規格充電器所形成電子垃圾量。

對於蘋果目前仍在iPhone機種維持使用Lightning連接埠，卻在iPad及MacBook系列裝置採用USB-C連接埠設計，歐盟委員會也呼籲採用相同充電介面，藉此減輕消費者必須使用兩種充電配件的麻煩。

除了要求業者在銷售產品採用統一充電介面，歐盟委員會同時也將要求充電器配件與電子產品分開銷售，不能再於原廠包裝內提供，以便減少非必要的資源浪費。而做出這樣決定，原因在於多數消費者購買新機時，通常會沿用現有USB充電器，因此造成新機隨附的USB充電器會在無形中變成「浪費」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 3C

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