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Xbox Series X造型冰箱10月19日預購 目前只在這些地方銷售

聯合新聞網 / 楊又肇

日前確認即將推出的Xbox Series X造型冰箱，稍早由微軟宣布將於10月19日開放預購，並且以99.99美元價格銷售，預計在12月出貨。

由於在Twitter舉辦的「#BestOfTweets (最佳貼文)」品牌獎項獲勝，Xbox行銷部門總經理Aaron Greenberg日前承諾推出Xbox Series X造型冰箱。只是礙於量產難度問題，因此微軟最終決定以小尺寸設計打造，而非去年以正常冰箱尺寸、由YouTuber進行話題行銷的「Xbox Series X冰箱」。

此款以小尺寸打造的Xbox Series X造型冰箱，將會在美國、英國與加拿大，以及歐洲地區開放預購，其中在美國與加拿大地區將與Target合作銷售，而英國地區則會與遊戲通路業者GAME合作，歐洲地區則將與Game Stop EU、Micromania或Toynk合作銷售。

規格方面，Xbox Series X造型冰箱最多可存放12罐350ml容量鋁罐飲料，並且以兩組架子分層，冰箱前方還提供USB連接埠提供充電，本身則可連接一般用電運作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 美國 加拿大

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