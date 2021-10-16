超越Java、C語言！Python這優點登上最受歡迎的程式語言
依照近期公布的TIOBE編程社群指數顯示，Python已經超越Java、JavaScript、C語言成為目前最受歡迎的程式語言。
從TIOBE在10月統計數據顯示，Python關注比例達11.27%，C語言則佔11.16%，而Java則以10.4%排名第三，其他排名前10位的程式語言包含C++、C#、Visual Basic、JavaScript、SQL、PHP，以及Assembly。
至於TIOBE統計方式，則是參考透過Google Search、Bing Search、Yahoo Search、維基百科，以及YouTube等平台搜尋觀看量為計算，顯示Python近年來持續有不少關注。
Python在1991年由荷蘭工程師Guido van Rossum創造，強調程式碼可讀性與簡潔語法，相比C語言、Java等程式語言能以更少編碼內容撰寫，並且讓程式結構更簡單，並且幾乎能在所有作業系統環境下執行，因此廣受許多程式編碼工作人員喜愛。
此外，近年有越來越多人工智慧、機器學習，以及數據分析應用需求，因此也讓能使編碼內容精簡呈現的Python變成許多程式設計人員使用語言，光在去年就已經增加220萬名Python開發人員。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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