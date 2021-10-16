生物工程研究從珍珠分泌物構思強度更高、更不容易碎裂的玻璃設計
位於加拿大魁北克的麥基爾大學，從自然界的珍珠形成結構為設計，打造一款比普通玻璃強度高3倍、抗斷裂能力達5倍以上的透明材質，藉此能應用在諸如手機、平板、車輛平台等設計需求。
依照麥基爾大學生物工程學系副教授Allen Ehrlicher表示，此項設計仿照珍珠結構打造玻璃與丙烯酸複合材質，藉此在硬度、韌度，以及透明度之間取得平衡。
其中比照珍珠分泌物構成堅固表面，同時本身也具備一定韌度，避免材質過度剛硬而容易斷裂，並且保留一定抗括效果，另外更藉由高透光度確保此項材質可用於覆蓋手機螢幕，或是車載系統表層，甚至可作為車用玻璃。
依照說明，過去強化玻璃設計主要以提高剛性與抗刮表現為主，另外則是配合內層材質輔助提升韌度，減緩因為外力產生碎裂情況，但這樣的作法往往產生更高製作成本，同時一旦外部受損，或是內部材質改變就更容易損壞。
而透過仿照珍珠材質結構打造新款強化玻璃，將能在剛度、韌度與透光度之間取得平衡，並且增加玻璃耐用度。
不過，目前此項研究成果是否會實際應用在市售產品，暫時還無法確認。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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