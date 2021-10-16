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Facebook讓AI學習人眼所見內容 使決策結果貼近人腦判斷

聯合新聞網 / 楊又肇

Facebook宣布與位於9個國家地區的13間大學合作，共同打造一款以第一人稱視角累積的影片資料庫Ego4D，藉此讓人工智慧可以透過此類影片內容進行學習，進而知曉以第一人稱視角所見視野內容。

之所以建立Ego4D，最主要是希望能讓人工智慧系統模仿人眼視角方式進行學習，藉此更能理解人眼所見內容，進而做出人類判斷相近的決策結果。

依照Facebook首席科學家Kristen Grauman說明，由於過去讓人工智慧學習內容，多半是以側錄等視角拍攝影片，雖然也會包含第一人稱視角內容，但絕大部分都會是以側錄方式紀錄影片，因此難以將人工智慧學習判斷決策結果與人眼所見，並且做出判斷的結果拉近。

為了解決這樣的問題，Ego4D便以大量第一人稱視角影片內容，讓人工智慧系統進行深度學習，藉此了解透過第一人稱視角所見景象，因此可讓人工智慧學習判斷結果與人眼相近。

在蒐集影片內容中，研究單位向研究參與者提供頭戴式攝影機，以及穿戴在身上的感測元件，藉此在紀錄第一人稱視角影片時，同時也能紀錄身體動作資訊。至於紀錄內容則包含上街購物、騎乘或駕駛車輛，另外也包含與人交談、產生互動，並且將影片拍攝同時的身體活動數據一併紀錄，讓人工智慧能藉此進行深度學習，同時也能理解人類在面臨不同視覺體驗時，身體會做出什麼樣的反應。

目前Ego4D總計吸引超過700名參與者，透過佩戴攝影機，以第一人稱視角收集超過2200小時的影片內容，而參與者分別來自英國、義大利、印度、日本、沙烏地阿拉伯、新加坡、哥倫比亞、盧旺達及美國，因此也讓人工智慧能依照人種、年齡與性別等額外差異進行深度學習，進而建立不同學習結果。

Ego4D預計會在今年11月對外公布，同時也將對外開放授權外部研究單位使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 哥倫比亞 AI Facebook

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