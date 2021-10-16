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微軟招募職缺 將著手打造用於Surface的客製化處理器

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出三星可能與微軟合作新款Surface用處理器消息後，微軟也在近期對外招募職缺描述中透露準備著手打造客製化處理器。

雖然先前微軟已經與Qualcomm合作SQ1及SQ2處理器，但本質上還是以Snapdragon處理器為設計，但在蘋果著手佈局自有Arm架構設計的Apple Silicon處理器發展後，顯然也讓微軟準備打造自有客製化處理器。

從微軟近期對外招募職缺內容顯示，微軟將尋找具備半導體、硬體及軟體設計經驗的工程人員，並且能在Surface裝置發揮處理器運算特性及效能，顯示微軟計畫透過客製化處理器讓Surface裝置能發揮軟硬體整合效益，藉此對應更完整使用功能。

而在從先前市場傳聞顯示，微軟可能選擇與三星合作接下來的SQ3處理器，藉由新款Exynos處理器與連網晶片為基礎，加上AMD提供的Radeon GPU設計，藉此提高Arm架構的Windows作業系統環境運算效能，同時也能維持更長裝置電池續航時間。

不過，微軟方面並未對是否打造自有客製化處理器作任何回應。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 微軟 Surface

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