台積電證實計畫在日本設廠 但聚焦22nm、28nm成熟製程技術代工

日前傳出台積電準備在日本設廠消息後，台積電在稍早舉辦的2021第三季財報說明中，由執行長魏哲家證實將在日本設廠，預計在2022年著手建設，並且計畫在2024年投入營運。

不過，魏哲家並未進一步說明在日本設廠具體細節，表示目前此項計畫仍需獲得台積電董事會批准，另外更需要獲得日方相關協助才能順利推動此項計畫。

而預計在日本設置產線將以成熟製程技術為主，亦即會以22nm及28nm製程技術提供代工服務，而不會採用5nm製程等先進製程。

先前傳聞中，台積電在日本設置產線將與Sony共同投資，其中多數股權將由台積電持有，Sony僅持有部分股權，並且將生產主力放在相機影像感測元件、車用晶片與其他晶片產品，預計2023年至2024年內進入投產階段。

另外，先前也有消息指稱Toyota關係企業，同時更是日本汽車主要零件供應商Denso也有加入此項投資，或許計畫藉此解決車用晶片供應短缺問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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