亞馬遜利用內部數據 讓自有品牌商品在印度市場更有利銷售

除了去年有報導指稱亞馬遜利用銷售數據，藉此讓自有品牌商品銷售更為有利，路透新聞稍早更引述數千頁的內部文件，指稱亞馬遜在印度市場操作內容搜尋結果，讓自有品牌產品能更容易被使用者搜尋到，甚至更以印度銷售數據安排自有品牌商品銷售策略。

不過，亞馬遜發方面同樣以「並非事實」回應，同時強調本身並未利用內部數據操作自有品牌商品銷售，同時在搜尋結果也不會偏袒自有品牌商品。

去年時候，華爾街日報也同樣引述內部文件，指稱亞馬遜以內部數據影響其電商服務內銷售商品可見度，讓自有品牌商品更有利銷售，但亞馬遜後續對此反駁，強調內部禁止利用賣家數據推動自有品牌商品銷售，另外也不會以此強化自有品牌商品銷售策略。

但在許多指控中，不少第三方賣家認為亞馬遜利用數據跟進推出與熱銷商品相似商品，例如Peak Design日前指稱亞馬遜推出的Amazon Basics'Everyday Sling，就是比照Peak Design熱銷Everyday Sling背包設計，並且藉由本身平台規模與成本控制優勢吸引更多人購買。

除了被指控以數據操作商品銷售，亞馬遜目前也被指控上架銷售仿冒品，以及應該被禁售商品，而亞馬遜則強調已經著手處理此類問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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