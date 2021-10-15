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數百萬個太空垃圾怎麼清？「科技頑童」的民間航太企業這樣辦到

聯合新聞網 / 楊又肇

「科技頑童」Steve Wozniak日前宣布與前蘋果工程主管Alex Fielding共同創立民間航太企業Privateer Space之後，稍早確認其發展業務將以清除位於地球低軌道上數以百萬計，包含衛星及火箭碎片的太空垃圾。

接受TechCrunch網站訪談時，Steve Wozniak說明雖然目前有不少公司投入清理位於低軌道的太空垃圾，但其實多數難以精準定位太空垃圾實際在低軌道上的位置，因此能清理數量相對有限。

而Privateer Space計畫透過發射搭載攝影裝置、感測元件的衛星，藉此在低軌道上捕捉太空垃圾具體位置，以利後續清理回收工作。同時，並由於衛星本體以碳纖維3D列印方式製作，藉由等同鈦合金材質強度，藉此抵禦外太空中撞擊力道。

Steve Wozniak表示，由於低軌道上充滿各類太空垃圾，不僅可能妨礙日後衛星、火箭等發射任務，甚至也會造成太空站或衛星運行時，可能遭太空垃圾撞擊的風險。

雖然美國空軍太空監視系統會持續觀察低軌道上衛星活動狀況，以及太空垃圾是否造成影響，但仍有不少太空垃圾因為體積較小，造成監視系統難以追蹤。因此在Privateer Space的規劃中，便希望透過發射至低軌道上的衛星進行位置識別，以利精準紀錄太空垃圾所在位置。

不過，Steve Wozniak透露其實Privateer Space最初發展業務並非聚焦在清除太空垃圾，而是希望製作太空地圖，或許也會與未來擴大發展的民間太空旅行結合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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