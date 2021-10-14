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重返辦公室工作？亞馬遜將由各部門單位自行決定

聯合新聞網 / 楊又肇

在亞馬遜稍早公布重返辦公室工作辦法中，確定將由各部門單位團隊自行調整工作模式，讓可以藉由遠距工作形式處理現有業務的團隊成員可以有更大彈性，同時也能符合希望維持可在家工作，或是選擇進辦公室工作的彈性需求。

依照亞馬遜現任執行長Andy Jassy表示，未來工作型態將讓員工能有更大彈性，並且由各部門單位團隊自行決定工作型態，以及重返辦公室辦法。而具體工作細節預計會在2022年1月3日公布，同時計畫在2022年恢復回到辦公室工作。

這樣的作法雖然還是會因為不同部門單位工作性質差異，使得部分員工 (例如倉儲業務)依然無法遠距彈性工作，但至少能滿足更多員工希望彈性辦公需求。

在此之前，Andy Jassy便曾透露在後疫情時代構思全新辦公模式相當重要，同時更認為許多發明與創新難以透過線上形式完成，部分情況依然需要緊密團隊協作才能實現，但也不會否認透過網路實現更具彈性的工作模式所帶動效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

在家工作 遠距 疫情

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