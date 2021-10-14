Google Cloud推出「碳足跡報告」 企業更能掌握雲端服務所造成影響

日前宣布持續推動全球規模的減碳永續發展計畫時，Google透露會在Google Cloud Next 2021活動說明如何提供更「乾淨」的雲端服務平台，而此項作法則是在Google Cloud服務中增加碳足跡報告內容，讓企業更方便了解透過Google Cloud建置雲端服務所產生碳排放量，進而可作出相應調整規劃。

Google表示，目前包含匯豐銀行、L'Oréal、Atos等均已成為Google Cloud合作夥伴。而目前將會透過碳足跡報告，讓企業了解其建置雲端服務所產生碳排放量，從而可考量調整設置雲端服務數據中心位置，避免產生額外碳足跡。

在此之前，Google表示已與包含惠而浦 (Whirlpool)、Etsy、匯豐銀行 (HSBC)、聯合利華 (Unilever)與Salesforce合作，使其能以更「乾淨」的雲端服務平台建構服務，同時Google也將讓企業用戶依照其永續經營標準，透過工具挑選更適合自己的需求的Google Cloud服務據點

Google執行長Sundar Pichai預計在2030年時，將可讓Google成為零排碳運作業者。而在此次針對全球永續發展部分，更說明將透過更多服務協助推動減碳等永續發展。

不過，要將整個雲端服務運作時所產生碳排放量數據化，其實有其難度存在，但Google Cloud此項調整則是希望以更容易判讀報告，讓企業知道如何往減碳永續發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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