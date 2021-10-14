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Google擴展多雲架構與邊緣佈署應用 進一步強化混合辦公安全

聯合新聞網 / 楊又肇

此次Google Cloud Next 2021活動上，除了讓企業能更容易了解其透過雲端服務產生碳排放量，更強調在多雲環境，以及邊緣運算佈署等應用提供更便利管理方式，讓企業能更容易善用雲端平台建立服務。

與VMware日前提出看法一致，顯然Google也著重多雲環境與邊緣運算佈署應用，而確實此類發展也是近年主要趨勢，讓企業能有更大彈性依照需求，將服務部屬在不同環境。

而因應佈署環境更趨複雜，因此Google也構思能讓企業更方便管理多雲環境與邊緣佈署服務方式，同時也能讓分散在不同雲端環境的資料可以更容易統整，甚至也能透過不同網路架構擴展原生雲端服務。

為了讓企業能更容易在邊緣佈署雲端服務，此次以測試版本形式提出的Google Distributed Cloud Edge服務，將可依照需求將服務佈署在邊緣運算設備，並且應用在各地區零售門市、在地辦公室、工廠產線現場，甚至可以串接諸如5G網路等現代化連網架構，藉此滿足更多元的服務佈署需求。

至於針對資料有高度隱密安全需求的公家機關、金融機構等單位打造，並且計畫在2022年進入測試的Google Distributed Cloud Hosted，則是在Anthos架構輔助下，無須連接至Google Cloud服務情況下，即可進行基礎架構、服務、API等內容管理調整。

另外，在資料使用分析等需求中，Google此次也宣布去年提出可在多雲環境下查詢資料的BigQuery Omni功能，目前已經正式開放使用，讓使用者不僅能查詢存放在Google Cloud的資料，更能一併搜尋存放在AWS或Azure服務內的內容。

此次公布消息，更包含推出測試版本的無伺服器服務Spark on Google Cloud，讓使用者能在短時間內啟用系統，並且運用BigQuery、Dataproc、Dataplex，或是Vertex AI等運算資源。

在與Salesforce合作中，更讓Tableau服務使用者能直接分析來自BigQuery查詢數據，同時也能直接從Google Sheets中啟用Tableau服務，藉此精簡企業查詢分析資料流程。

打造更安全網路工作環境

針對目前逐漸成為主流趨勢的遠距工作模式，Google更計畫透過旗下Workspace服務打造數位化工作平台，讓超過30億名工作者可以透過Google服務跨越地理環境等限制，實現更具彈性的遠距工作模式。

此次更新，則包含增加可讓使用者更容易建立工作表單，並且監測相關問題的Atlassian Jira整合功能，另外也呼應無編碼撰寫程式趨勢推出Gmail AppSheet功能，讓使用者能在沒有任何程式編碼技術下，更容易建構用於預算批准、休假請求等需求的應用程式。

同時，Google更與Citrix擴大合作，讓分散在各地或採混合辦公的工作人員可從任何地方輕鬆、安全，並且能以低延遲方式存取虛擬化應用程式和桌面，同時可透過Citrix與Google位於各地的全球化基礎架構進行管控。

而在其他部分，則包含針對Google Meet服務提供加密，並且在Google Chat功能加入資料遺失防護 (DLP)功能，避免企業資料有外洩風險。

另外，針對網路安全防護部分，Google更成立全新網路安全行動團隊 (G-CAT)，將透過Google的安全最佳實務指南，在資安轉型、威脅情報技術和網路安全政策等三大層面，協助政府和企業相關指導、教育訓練與資訊。

Google同時提出Work Safer計畫，包含將Workspace的雲端原生、零信任解決方案，以及源自CrowdStrike、Palo Alto Networks等網路安全合作夥伴解決方案整合，藉此協助更多企業、公家機構能在電子郵件、會議、通訊、文件等獲得更高安全防護。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 Google 雲端服務 Google Cloud

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