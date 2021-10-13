快訊

網路討論度最高 藝Fun券數位券8組幸運號碼出爐

Google Cloud碳足跡報告 讓企業更容易判斷雲端服務是否對環境產生影響

聯合新聞網 / 楊又肇

日前宣布持續推動全球規模的減碳永續發展計畫時，Google透露會在Google Cloud Next 2021活動說明如何提供更「乾淨」的雲端服務平台，而此項作法則是在Google Cloud服務中增加碳足跡報告內容，讓企業更方便了解透過Google Cloud建置雲端服務所產生碳排放量，進而可作出相應調整規劃。

Google表示，目前包含匯豐銀行、L'Oréal、Atos等均已成為Google Cloud合作夥伴。而目前將會透過碳足跡報告，讓企業了解其建置雲端服務所產生碳排放量，從而可考量調整設置雲端服務數據中心位置，避免產生額外碳足跡。

在此之前，Google表示已與包含惠而浦 (Whirlpool)、Etsy、匯豐銀行 (HSBC)、聯合利華 (Unilever)與Salesforce合作，使其能以更「乾淨」的雲端服務平台建構服務，同時Google也將讓企業用戶依照其永續經營標準，透過工具挑選更適合自己的需求的Google Cloud服務據點

Google執行長Sundar Pichai預計在2030年時，將可讓Google成為零排碳運作業者。而在此次針對全球永續發展部分，更說明將透過更多服務協助推動減碳等永續發展。

不過，要將整個雲端服務運作時所產生碳排放量數據化，其實有其難度存在，但Google Cloud此項調整則是希望以更容易判讀報告，讓企業知道如何往減碳永續發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 減碳 Google Cloud

延伸閱讀

Google Maps驚見「時空裂縫」！ 建築物群現白光色塊

少女人間蒸發2年成難解懸案 Google地圖揭「最後身影」驚動警方

「Pixel Pass」是什麼？配合Pixel 6系列發表 Google可能推出綁定訂閱方案

收過通知嗎？Google警告1.4萬名Gmail用戶 恐淪為俄羅斯駭客APT28的目標

相關新聞

10月19日蘋果第二場秋季發表會 新電腦、耳機可望亮相

Apple 今日正式向媒體發出邀請函，終於確定傳聞中的2021年第二次新品發表會，預計於台灣時間10月19日凌晨1點以線...

Toyz近況「已剃光頭」 他曝「監獄公道伯」節目有機會開拍

曾拿下《英雄聯盟》（LOL）世界冠軍的電競選手劉偉健（Toyz）因涉嫌販賣大麻菸彈遭收押禁見。Toyz的YouTube頻道日前更新，找來YouTuber「谷阿莫」拍影片描述該事件後續狀況，他表示，「Toyz現在剃光頭了」，還稱有機會可以拍「監獄公道伯」（評論監獄菜飯）系列。

又有驚喜新品？ 蘋果秋季發表會10月19號凌晨1點再登場

蘋果秋季發表會一場接一場，延續去年不同產品分不同場次發表的新慣例，蘋果稍早又發出了一封新邀函，以「Unleashed」為...

20多年前被稱「隨時會爆的炸彈」 貝佐斯：亞馬遜是最成功的公司

亞馬遜創辦人Jeff Bezos稍早在個人Twitter帳號分享一篇20多年前報導看衰亞馬遜發展的文章，但在多年之後亞馬遜非但沒有失敗，反而藉由網路創造更大市場經濟規模。

蘋果確定10/18舉辦下半年第二場發表活動 主軸將以Mac為重

蘋果如先前市場猜測，確定會在美國西岸10月18日上午10點 (台灣時間10月19日凌晨1點)舉辦新品發表會，並且以「Unleashed」為主題。

蘋果18日辦第二場秋季新品發表會 這次要推出...

蘋果公司（Apple）12日發出今年秋季的第二場發表會邀請函，預定在美西時間10月18日上午10時，也就是台灣時間10月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。