蘋果確定10/18舉辦下半年第二場發表活動 主軸將以Mac為重

蘋果如先前市場猜測，確定會在美國西岸10月18日上午10點 (台灣時間10月19日凌晨1點)舉辦新品發表會，並且以「Unleashed」為主題。

從活動主題為「Unleashed」 (釋放)，加上充滿速度感的蘋果形象猜測，如果沒意外的話，蘋果此次發表活動將以新款Mac機種為重，其中將會加入效能更高的Apple Silicon處理器，同時也可能揭曉先前同樣有不少傳聞的AirPods 3。

而接下來預計發表機種，有可能就是已經有不少傳聞的新款14吋MacBook Pro，以及全新16吋設計版本，但不確定是否會針對Mac mini換上新款M1X處理器規格。

在先前說法中，新款McBook Pro有可能取消Touch Bar觸控條設計，同時處理器將換上運算效能提昇的M1X版本，預期也將使支援記憶體容量增加至16GB以上，在16吋機種更預期重新加回HDMI連接埠與SD記憶卡插槽，而顯示效能可能貼近NVIDIA GeForce RTX 3070。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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