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仍在加州保留研發資源 Tesla租下曾為HP全球總部的辦公園區

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然舉家從加州搬遷至德州，同時位於德國柏林超級工廠更將在11月至12月開工，但Tesla顯然仍會在加州擴展其業務。

在稍早消息中，Tesla確認租賃HP位於帕羅奧圖 (Palo Alto)的園區。而在更早之前，Tesla也透露雖然將總部從加州搬遷至德州，但依然會讓位於加州弗里蒙特的工廠產能提高50%，另外更計畫在加州北部建置全新超級工廠。

依照The Registry SF報導指出，Tesla租賃過去作為HP全球總部的園區辦公室，約佔地32.5萬平方英尺，預計目前Tesla原本作為總部的辦公室僅幾分鐘路程，同時租賃時間長達10年。

如此一來，意味Tesla接下來依然會在加州維持相當規模的業務發展，而非全數離開加州，甚至仍可能保留一定研發資源，藉此銜接位於加州境內的產線運作需求。

之所以決定將總部搬遷至德州，Tesla主要考量加州境內營運成本越來越高，即便加州境內來自矽谷各類技術銜接，以及加州政府在綠能應用補助，加上境內使用電動車意願持續增加，仍使Tesla認為搬遷至土地取得成本相對較低的德州能帶來更大發展機會。

不過，將部分研發維持放在加州辦公室，顯示Tesla仍看中矽谷技術資源串接機會，同時也將成為日後Tesla成長動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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