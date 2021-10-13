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20多年前被稱「隨時會爆的炸彈」 貝佐斯：亞馬遜是最成功的公司

聯合新聞網 / 楊又肇

亞馬遜創辦人Jeff Bezos稍早在個人Twitter帳號分享一篇20多年前報導看衰亞馬遜發展的文章，但在多年之後亞馬遜非但沒有失敗，反而藉由網路創造更大市場經濟規模。

Jeff Bezos分享報導，是1999年5月31日出刊、隸屬新聞集團旗下道瓊公司所發行的《巴倫周刊》刊登內容，當時以「隨時會引爆的炸彈」形容當時的亞馬遜。

報導出刊當時，適逢亞馬遜上市兩年，同時也是當時網路產業正處於泡沫化的年代，市場看法認為許多憑藉網路經營、快速成長的產業都可能隨時面臨被作空，並且面臨破產危機，而當時進入電商市場的亞馬遜更是不被市場看好，因此出現許多負面批評言論。

不過，在經歷20年多發展，亞馬遜不僅在電商平台經營超越eBay，更成為電子書銷售代表，同時旗下AWS更成為目前許多業者採用雲端服務，甚至與Alexa數位助理服務有關產品也變得越來越多，幾乎在許多場合都能看見亞馬遜服務蹤影。

因此在分享20多年的報導同時，Jeff Bezos除了再次強調亞馬遜成為世界上最成功的公司之一，甚至徹底改變許多產業發展模式，更說明傾聽他人意見與維持開明態度的重要，同時也不要陷入藉由他人之口塑造自我形象的迷思。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電商 亞馬遜 貝佐斯

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