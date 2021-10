20多年前被稱「隨時會爆的炸彈」 貝佐斯：亞馬遜是最成功的公司

亞馬遜創辦人Jeff Bezos稍早在個人Twitter帳號分享一篇20多年前報導看衰亞馬遜發展的文章,但在多年之後亞馬遜非但沒有失敗,反而藉由網路創造更大市場經濟規模。

Jeff Bezos分享報導,是1999年5月31日出刊、隸屬新聞集團旗下道瓊公司所發行的《巴倫周刊》刊登內容,當時以「隨時會引爆的炸彈」形容當時的亞馬遜。

報導出刊當時,適逢亞馬遜上市兩年,同時也是當時網路產業正處於泡沫化的年代,市場看法認為許多憑藉網路經營、快速成長的產業都可能隨時面臨被作空,並且面臨破產危機,而當時進入電商市場的亞馬遜更是不被市場看好,因此出現許多負面批評言論。

不過,在經歷20年多發展,亞馬遜不僅在電商平台經營超越eBay,更成為電子書銷售代表,同時旗下AWS更成為目前許多業者採用雲端服務,甚至與Alexa數位助理服務有關產品也變得越來越多,幾乎在許多場合都能看見亞馬遜服務蹤影。

因此在分享20多年的報導同時,Jeff Bezos除了再次強調亞馬遜成為世界上最成功的公司之一,甚至徹底改變許多產業發展模式,更說明傾聽他人意見與維持開明態度的重要,同時也不要陷入藉由他人之口塑造自我形象的迷思。

Listen and be open, but don’t let anybody tell you who you are. This was just one of the many stories telling us all the ways we were going to fail. Today, Amazon is one of the world’s most successful companies and has revolutionized two entirely different industries. pic.twitter.com/MgMsQHwqZl