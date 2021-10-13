PChome透過旗下比比昂 與日本最大二手交易平台Mercari合作

PChome宣布，旗下跨境代標代購電商服務比比昂 (Bibian)攜手日本境內最大、累積上架商品超過20億項的二手交易平台Mercari (メルカリ)合作，讓台灣境內用戶能更方便透過比比昂服務購買Mercari上架商品，藉此強化跨境銷售服務。

依照PChome說明，目前台灣境內消費者越來越能接受跨境網購模式，甚至從財政部關務署數據顯示，今年上半年海運進口包裹相比去年同期成長1.1倍，整體海空運包裹課稅金額更創下歷年同期新高，年增率達86.6%，因此認為跨境電商將能帶動更大消費動能。

而藉由此次與Mercari合作，不僅看上台灣消費者長期偏好日貨，同時也有不少動漫族群購買周邊商品的消費潛力，加上透過比比昂與Mercari服務串接，更能擴大PChome跨境生態發展佈局，並且透過國際物流合作夥伴SGH GLOBAL JAPAN以安心、划算的空運方式將商品送至台灣，藉此吸引更多台灣消費者使用。

另外，比比昂更標榜提供零風險・五大購物保證，其中包含商品運送損壞及未到貨的全額理賠、商品寄錯不收運費、商品退貨免國際運費，並且保證各項費用透明公開，讓消費者能有更安心的日本跨境購物體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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