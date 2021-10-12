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愛爾蘭簽署縮減稅收優惠協議 不再成為大型跨國企業避稅天堂

聯合新聞網 / 楊又肇

過去成為許多企業避稅首選愛爾蘭，稍早正式簽署一項縮減稅收優惠協議，將使針對跨國企業提供的最低稅率從原本的12.5%增加至15%。

此項協議顯然與今年6月初由G7協議推動全球企業最低稅率有關，並且在稍早舉辦的OECD (經濟合作暨發展組織)會議上由愛爾蘭政府完成簽署，預計會從2023年正式生效。

依照統計，將最低稅率增加至15%，約可在每年內增加1500億美元稅收，並且有利於國際稅收體系正常發展。

而在新政策中，將要求每年營收超過7.5億歐元 (約8.67億美元)的跨國企業，即便未在產品或服務銷售地區設置公司駐點，依然需要在該地區盡納稅義務。這樣的調整，顯然將使原本在愛爾蘭設置辦公據點的蘋果、Google、Facebook、亞馬遜等業者受影響。

不過，若全年營收低於7.5億歐元，依然可以透過現有12.5%稅率計算，因此受到較多影響的還是以大型跨國企業為主。

但即便少了稅收減免誘因，愛爾蘭財政部長Paschal Donohoe在新稅制推行之下，將使過往企業合法逃稅問題能獲得改善，同時也強調愛爾蘭依然仍以其較低稅收制度吸引更多海外企業進駐。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

愛爾蘭 G7

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