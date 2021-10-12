薩爾瓦多將比特幣作為法定貨幣後 出現存款異常短缺、資料盜用等問題

雖然9月初正式將比特幣作為法定貨幣使用，同時也風光成為第一個將數位貨幣視為正式流通貨幣的國家，但薩爾瓦多顯然在此項政策仍面臨不少問題，例如許多企業仍不接受使用比特幣交易，甚至還有民眾在使用數位錢包時莫名少了數百美元金額，而此類問題至今仍未有明顯改善。

在薩爾瓦多境內，現在可以透過下載使用名為Chivo的數位錢包，即可透過比特幣交易系統為基礎，讓民眾可以透過Chivo電子錢包進行消費交易，或是提領、存放現金。

不過，目前僅包含麥當勞、星巴克、必勝客等海外連鎖業者願意接受以數位貨幣方式交易，但絕大部分的薩爾瓦多境內通路業者仍未接受以數位貨幣方式付款，多半仍認為取得實際現金較為保險。

因此對於許多民眾而言，Chivo數位錢包主要功能是方便在ATM認證提領現金，但實際上依然面臨不少問題，例如部分民眾就曾發生提領現金時候，出現金額短缺情況，同時向相關單位反應問題仍未能順利解決。

此外，薩爾瓦多政府為了鼓勵民眾下載Chivo數位錢包，在首次註冊申請時會提供等同30美元的比特幣作為獎勵，但不少民眾發現要註冊時，自己的身分早已被人拿去註冊，更將獎勵金額領走，意味Chivo數位錢包在身分認證並不嚴謹，甚至更代表個資數據在薩爾瓦多境內仍未能被妥善保護。

但薩爾瓦多總統Nayib Bukele仍以推動比特幣成為法定貨幣舉措感到自豪，甚至說明目前薩爾瓦多境內已經累積超過300萬人下載使用Chivo數位錢包，幾乎是薩爾瓦多全國人口一半左右，並且比原本預估下載使用數量多出50萬人。

而在薩爾瓦多以比特幣作為法定貨幣之後，包含宏都拉斯、瓜地馬拉央行也有意跟進相同作法，甚至可能由央行發行數位貨幣，藉此加速境內經濟交易流通，但是否也會出現像薩爾瓦多般的問題，目前還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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