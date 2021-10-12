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Gogoro與雅迪合作「愛換換」換電服務 率先在杭州設置45座GoStation

聯合新聞網 / 楊又肇

今年5月中旬宣布與大長江集團、雅迪科技集團合作，確定將Gogoro電池交換網路帶進中國市場之後，Gogoro稍早宣布將在中國杭州率先設置45個GoStation電池交換站，預計會在今年底增加至80座。

在先前說明中，Gogoro表示將與大長江集團、雅迪科技集團合作，預期將能在全球最大二輪車市場－中國推動Gogoro電池交換網路的「一換就GO」 (Swap & Go)換電體驗，並且擴大PBGN設計車款發展。

而大長江集團、雅迪科技集團除了將以PBGN設計方案打造自有品牌電動車輛，並且因應中國預計在2025年前淘汰2.7億輛不符合品質與安全規範車輛，更計畫配合地方政府推動全新車輛用電補充規範，讓城市內能以更安全、方便形式使用移動電能。

此次合作更是Gogoro首度將GoStation電池交換站使用模式，以「愛換換」為品牌於中國市場推出換電服務，更是第一次將電池交換站使用模式推廣到台灣以外地區。

而這次合作中，雅迪基於「愛換換」系統打造的換電車款具備131 公里以上的續航力，並且支援手機解鎖，換電時也能在自動斷電情況下完成，建議售價為人民幣3499元起跳。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 人民幣 Gogoro

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