Gogoro與雅迪合作「愛換換」換電服務 率先在杭州設置45座GoStation
今年5月中旬宣布與大長江集團、雅迪科技集團合作，確定將Gogoro電池交換網路帶進中國市場之後，Gogoro稍早宣布將在中國杭州率先設置45個GoStation電池交換站，預計會在今年底增加至80座。
在先前說明中，Gogoro表示將與大長江集團、雅迪科技集團合作，預期將能在全球最大二輪車市場－中國推動Gogoro電池交換網路的「一換就GO」 (Swap & Go)換電體驗，並且擴大PBGN設計車款發展。
而大長江集團、雅迪科技集團除了將以PBGN設計方案打造自有品牌電動車輛，並且因應中國預計在2025年前淘汰2.7億輛不符合品質與安全規範車輛，更計畫配合地方政府推動全新車輛用電補充規範，讓城市內能以更安全、方便形式使用移動電能。
此次合作更是Gogoro首度將GoStation電池交換站使用模式，以「愛換換」為品牌於中國市場推出換電服務，更是第一次將電池交換站使用模式推廣到台灣以外地區。
而這次合作中，雅迪基於「愛換換」系統打造的換電車款具備131 公里以上的續航力，並且支援手機解鎖，換電時也能在自動斷電情況下完成，建議售價為人民幣3499元起跳。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪64.1%用戶不想換iPhone 13原因曝光 跳槽到安卓首選是它
▪誰訂閱費用最划算？一表看懂Disney+、Netflix、HBO GO、Apple TV+差在哪
▪蘋果宣稱A15比對手快50%？正面對決高通S888結果意外
▪臉書、IG大當機！祖克柏公開致歉、疑內部人為所致？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言