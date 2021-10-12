Gogoro與雅迪合作「愛換換」換電服務 率先在杭州設置45座GoStation

雖然9月初正式將比特幣作為法定貨幣使用，同時也風光成為第一個將數位貨幣視為正式流通貨幣的國家，但薩爾瓦多顯然在此項政策仍面臨不少問題，例如許多企業仍不接受使用比特幣交易，甚至還有民眾在使用數位錢包時莫名少了數百美元金額，而此類問題至今仍未有明顯改善。

2021-10-12 13:01