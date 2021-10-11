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Toyz近況「已剃光頭」 他曝「監獄公道伯」節目有機會開拍

聯合新聞網 / 綜合報導
谷阿莫表示，經Toyz的律師轉述，Toyz真的已經剃光頭了。（翻攝自Toyz YouTube頻道）
谷阿莫表示，經Toyz的律師轉述，Toyz真的已經剃光頭了。（翻攝自Toyz YouTube頻道）

曾拿下《英雄聯盟》（LOL）世界冠軍的電競選手劉偉健（Toyz）因涉嫌販賣大麻菸彈遭收押禁見。Toyz的YouTube頻道日前更新，找來YouTuber「谷阿莫」拍影片描述該事件後續狀況，他表示，「Toyz現在剃光頭了」，還稱有機會可以拍「監獄公道伯」（評論監獄菜飯）系列。

YouTuber谷阿莫日前在Toyz的YouTube頻道回應好友Toyz近況，他表示，Toyz在台灣沒有親屬，只能統一透過律師去看他，律師也明確透露，Toyz現在已剃光頭，也有購買一些泡麵與乾糧給他吃。此外，他還針對網友敲碗開設評論監獄菜飯的「監獄公道伯」節目，表示有機會，但「很多東西需要喬」，需要一點時間準備。

谷阿莫為Toyz挺身而出拍片，被網友大讚夠義氣。（翻攝自Toyz YouTube頻道）
谷阿莫為Toyz挺身而出拍片，被網友大讚夠義氣。（翻攝自Toyz YouTube頻道）

由於Toyz在YT有2個頻道，谷阿莫表示，頻道未來會採取2種走向，一是剪輯旗下公司其他實況主的遊戲精華，另一個主要頻道「Toyz」則會延續「美食公道伯」精神，介紹更多美食，節目主持人尚未決定，除了企畫周周外，自己也可能會來主持。

除此之外，他還為了證明Toyz周邊人的清白，帶周周、哲哲（經紀人）驗尿，最終顯示陰性；另外也推「拒絕毒品大賽」，邀網友拍攝反毒影片，讓民眾知道拒絕毒品之重要性，有機會獲得100萬元獎金。

網友看完影片後紛紛大讚谷阿莫，認為他在敏感時刻願意出面挺朋友「真的很夠義氣」、「朋友就是要交這種的」、「少數沒有切割的朋友」、「古阿莫這波操作真的厲害，借力使力的感覺」、「谷阿莫這麼有情有義真的被圈粉了」、「對谷阿莫的好感往上提升」。

谷阿莫（右起）還帶企劃周周、經紀人哲哲驗尿證明他們的清白。（翻攝自Toyz YouTube頻道）
谷阿莫（右起）還帶企劃周周、經紀人哲哲驗尿證明他們的清白。（翻攝自Toyz YouTube頻道）

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