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Google擴大投資非洲 將以10億美元建置海底電纜、推動數位化轉型

聯合新聞網 / 楊又肇

Google執行長Sundar Pichai宣布，將以10億美元資金投資非洲進行數位化轉型，其中包含將建置一條連接非洲的海底電纜，藉此增加非洲地區網路傳輸頻寬，同時也將向小型企業提供低利率貸款服務，使其能有更充足資金投入發展，另外更計畫投資更多非洲新創產業。

依照說明，Google此筆投資將在未來5年內分別協助奈及利亞肯亞、烏干達及迦納等非洲國家進行數位化轉型，而預計建置的海底電纜則預計連接非洲與歐洲大陸，並且串接南非、納米比亞、奈及利亞與聖赫勒拿島。

另外，Google將以5000萬美元資金投資非洲新創產業，並且提供Google技術資源，協助這些新創業者打造更具創新且具意義的產品，同時也將與舊金山非營利貸款組織Kiva合作，預計向奈及利亞、肯亞、迦納及南非地區的小型企業提供1000萬美元規模的低利息貸款。

除了Google，目前Facebook也積極布局非洲市場發展，其中同樣建置一條連接歐洲與非洲的海底電纜「2Africa」，並且透過不同網路基礎建設，藉此讓更多人可以順利取得上網資源，進而可透過網路推動更多數位化轉型與新創產業發展。

由於目前非洲境內仍有不少人無法取得網路資源，同時既有網路連接頻寬也相對不足，因此Google、Facebook投資非洲建置網路基礎建設，並且協助數位化轉型與扶植新創，同時也能增加更多網路用戶人數，藉此讓旗下網路服務、廣告使用量大幅增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

非洲 奈及利亞 肯亞

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