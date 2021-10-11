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降低賽事產生碳排放量 F1計畫未來幾年內導入100%可再生、永續使用的燃料

聯合新聞網 / 楊又肇

F1 (Formula 1,一級方程式賽車)技術長Pat Symonds表示，將在本世紀中期開始舉辦賽事期間，開始採用100%可再生、永續使用的燃料作為車輛動力來源，藉此降低賽車全力輸出動力時產生碳排放量。

同時，Pat Symonds也預期在F1賽事車輛上成功應用經驗，將能順利移轉至市售車輛，甚至套用在飛機、船隻等移動載具，藉此實現更大規模的碳排放量降低效益。

依照說明，此款再生燃料將源自城市回收垃圾、非食用生物質，雖然在燃燒過程仍會產生二氧化碳物質，但相比傳統燃油約可降低65%碳排放量。

對此，Pat Symonds解釋二氧化碳是在燃燒過程必然產生物質，而這些成分源自燃燒材質本身，實際上也是從地球上自然環境形成，因此在大幅降低燃燒過程形成的二氧化碳量，剩餘的二氧化碳排放量可視為正常循環。

另外，現有賽車使用引擎並不需要配合新燃油重新設計，意味可直接使用，並且產生相同推力，同時也代表能直接用在一般市售車輛，無需增加額外生產成本與資源浪費。

以長遠角度來看，Pat Symonds預期在賽事使用燃油上的改變，雖然並非實現100%零碳排放，但是卻能做到讓碳排放量趨近自然比例。如電動車雖然藉由電力驅動，但在運作過程、使用電力產生來源仍伴隨一定比例的碳排放量，因此認為目標並非放在100%零碳排放表現，而是大幅降低傳統燃油驅動方式產生碳排放量。

不過，從目前F1規劃在2022年開始採用90%傳統燃油與10%再生乙醇構成的「E10」燃料，但在未來幾年內就必須轉換為100%可再生、永續使用燃料，Pat Symonds表示有信心完成此項目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放

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