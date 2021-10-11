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傳台積電將與Sony合資在熊本設廠 擴大影像感測元件與車用晶片產能

聯合新聞網 / 楊又肇

今年7月就有消息指稱台積電有意在日本投資設廠，藉此解決晶片供應短缺問題，而在稍早傳出消息中，則是傳出台積電將與Sony合作投資8000億日圓 (約新台幣2000億元)，計畫在日本熊本設廠，目標最快在2023年至2024年內投入生產。

不過，台積電與Sony方面均未對此傳聞作回應。

但從傳聞內容來看，若選擇在熊本境內Sony持有土地設廠，不僅能提高Sony等日本業者晶片需求產能，同時更鄰近Sony影像感測元件產線，將使供應需求能配合其他諸如控制晶片、車用晶片需求一同出貨。

以目前傳聞顯示，這座由台積電、Sony共同投資產線，僅由Sony持有部分股權，多數股權仍由台積電持有，並且將生產主力放在相機影像感測元件、車用晶片與其他晶片產品，預計2023年至2024年內進入投產階段。

台積電日前已經透露正對在日本境內設廠事宜作評估，而台積電董事長劉德音也曾表示會以客戶需求、營運效率與成本經濟條件考慮是否在日本設廠。

另外，先前也有消息指稱Toyota關係企業，同時更是日本汽車主要零件供應商Denso也有加入此項投資，或許計畫藉此解決車用晶片供應短缺問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

台積電 日本 車用晶片

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