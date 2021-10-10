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亞馬遜無人店團隊打造智慧冰箱 可偵測分析食材庫存

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息指出，亞馬遜正透過Amazon Go無人店技術團隊打造智慧冰箱，將可自動偵測冰箱內存放食材狀態，並且提醒使用者補充日常消耗量較大的食材，同時也能與旗下Amazon Fresh或Whole Foods服務連動訂購服務。

依照Insider網站報導指稱，亞馬遜將不會以自有品牌打造這款冰箱，還是與現有家電品牌業者合作，主要提供相關技術，預期也會整合Alexa相關應用服務。

類似應用，三星或LG過去推出的冰箱產品已經有類似功能，主要透過使用者經常開啟冰箱拿取食物的情況，以及哪些食材較常被使用，藉此判斷食材使用需求。不過，亞馬遜在此類產品應用則是多了一個優勢，亦即能與旗下生鮮食品通路服務連動，進而串接後續採購需求，甚至可以透過本身貨運資源遞送到府，雖然三星與LG也能串接後續線上訂購服務，但畢竟還是要仰賴外部合作，不像亞馬遜能將整個採購需求完整串接。

除了讓使用者能更容易補充居家常用食材，亞馬遜此款冰箱似乎還能進一步判斷剩餘食材內容，並且透過食譜、調理方式，讓使用者能知道如何處理即將過期食材，而非放到壞掉形成浪費。

目前還無法確認亞馬遜是否確實準備推出此款冰箱，但相關消息指稱亞馬遜已經提撥每年約5000萬美元資金進行開發，或許會在日後某個時間點對外揭曉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

冰箱 品牌 生鮮

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