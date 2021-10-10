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蘋果提上訴 開發者可合理避開營收被抽取分潤裁決生效時間延後

聯合新聞網 / 楊又肇

針對今年9月由加州北區聯邦地區法院法官Yvonne Gonzalez Rogers做出必須允許開發者透過其他管道收費的裁決，蘋果稍早對此提出上訴，而在上訴期間可能會讓原本裁定在今年12月9日以前必須做出調整的命令延後生效。

如此一來，代表開發者在iOS平台希望透過網頁等管道收費，藉此規避透過App Store收費時必須繳納15%-30%的情況，可能要等到上訴結果出爐之後。

不過，對於蘋果日前承諾所作調整，iOS平台內容開發者其實也在等待蘋果公布具體細節，以利釐清日後哪些收費方式合乎規定。

由於在App內收費往往會涉及許多繁瑣細節，其中更包含交易安全，以及後續財務、稅金等問題，因此對於不少開發者而言，直接綁定蘋果交易系統相對會比較簡單一些，雖然可能會配收取一定比例分潤，但卻能免除處理交易繁瑣事項的麻煩。

但是對於有足夠能力處理交易業務的大型開發商、品牌業者，顯然就不會希望蘋果介入交易事宜，甚至不希望被收取交易分潤，因此通常會尋求其他交易管道解決在iOS App內的使用者付費需求。

雖然先前與開發者進行和解，並且同意調整App Store經營模式，除了在廣告宣傳與app價格設定讓app開發商有更大彈性，同時也將允許app內容不再侷限必須透過蘋果機制付費。

不過，針對先前EPIC Games事先透過App內連結引導消費者透過其他管道付費購買遊戲內使用虛擬貨幣，由於違反蘋果制定規範在先，因此法院裁決蘋果完全有權因此取消EPIC Games的開發者身分。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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