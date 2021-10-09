快訊

習近平重申「九二共識」 強調和平統一最符合台灣利益

高鐵員工42人闖關打疫苗 高雄聯醫院長、副院長懲處出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

電競圈風波不斷！LOL台灣選手驚傳涉賭遭禁賽 老闆丁特證實了

聯合新聞網 / 綜合報導
簡茂安違反《2021年世界錦標賽規則》規則，也就是禁止涉賭的官方規定，目前遭到禁賽，未來調查結果出爐也可能面臨其他懲處。 圖／簡茂安ig
簡茂安違反《2021年世界錦標賽規則》規則，也就是禁止涉賭的官方規定，目前遭到禁賽，未來調查結果出爐也可能面臨其他懲處。 圖／簡茂安ig

2021《英雄聯盟》世界賽5日正式展開，Beyond Gaming（BYG）代表我國出賽，昨天才在淘汰賽中面對土耳其隊上演讓二追三的大逆轉戲碼，成功晉級下一輪淘汰賽，沒想到今天卻傳出中路選手簡茂安（Maoan)涉賭遭禁賽，稍早BYG老闆丁特也證實此事，簡茂安除了今年世界賽遭禁外，未來調查出爐後也可能面臨其他懲處。

根據《英雄聯盟》官方推特宣布，簡茂安違反了《2021年世界錦標賽規則》第9.3條規則，也就是禁止涉賭的官方規定，誠實競爭是《英雄聯盟》電競運動的基礎，並且官方也掌握了簡茂安提供比賽資訊給朋友的證據，因此他被禁止參與世界賽剩下賽事，未來調查結果出爐後還可能面臨其他懲處。

BYG的老闆薛兆鴻（丁特）得知此事後也在臉書發文指出，後續一切會按照RIOT的規矩走，若可以繼續會要求團隊打完全程比賽，不能讓所有人的心血白費，對茂安的懲處會等比賽結束再說，暫時不影響團隊的心情。

丁特也說，茂安的事件還在調查當中，目前已知道證據是茂安告訴他朋友高機率會選球女跟賽勒斯作為下注資訊，但茂安本人並未下注，b/p過程中也未主動要求選擇這兩隻角色，得到茂安資訊再去下注的人認為都已涉法，會盡力把他們全部揪出來，另外有人影射丁特早知道涉賭還包庇，他也請對方拿出證據，「我會給你新台幣一千萬」。

英雄聯盟 電競

延伸閱讀

刪Q總部質疑判決書寫錯還是說謊？陳柏惟：不要否定我人生

陳柏惟再駁涉賭疑雲 「湯姆熊也可能有人在裡面賭博」

人情冷暖！陳柏惟涉賭解釋文 綠營加油團跑到一個不剩

影／網友爆料不止肇逃還涉賭 陳柏惟否認：只是去打電動

相關新聞

蘋果10月發表會近了？ 外媒曝最快日期可能是下週

蘋果才剛推出最新的iPhone 13系列，接下來準備在10月舉行今年第二場發表會，預計會推出大改版的14吋、16吋M1X MacBook Pro、更輕薄的Mac mini，以及果粉期待的AirPods 3。

臉書再出連線問題 網友抱怨「不到4天又當了」

社群網站臉書（Facebook）今天向全球用戶致歉，由於系統調整，平台又出現約2小時的連線問題。臉書本月4日才發生大規模...

電競圈風波不斷！LOL台灣選手驚傳涉賭遭禁賽 老闆丁特證實了

2021《英雄聯盟》世界賽5日正式展開，Beyond Gaming（BYG）代表我國出賽，昨天才在淘汰賽中面對土耳其隊上演讓二追三的大逆轉戲碼，成功晉級下一輪淘汰賽，沒想到今天卻傳出中路選手簡茂安（Maoan)涉賭遭禁賽，稍早BYG老闆丁特也證實此事，簡茂安除了今年世界賽遭禁外，未來調查出爐後也可能面臨其他懲處。

傳蘋果調整CarPlay介面 用iPhone就能控制空調、座椅等功能

在蘋果於iOS加入CarKey設計，讓使用者能將iPhone當做車輛鑰匙使用後，相關消息進一步指稱蘋果將透過代號「IronHeart」的發展項目，讓使用者能藉由CarPlay介面進一步控制車輛中控台功能。

就是不要公版，解密蘋果、Google為何要繞遠路自己做晶片

自從蘋果多年來靠著自主研發手機晶片，讓iPhone的性能表現「高人一等」之後，似乎有愈來愈多業者受到啟發，投入「自己的晶片，自己做」行列。這些「自造者」除了蘋果、三星、華為、Google之外，近來就連小米、OPPO、vivo也都加入自主研發手機晶片行列。

三星3nm製程延至2022年量產 預計2025年進入2nm製程

三星表示，旗下3nm製程技術將延後至2022年投入量產，而2nm製程技術則預計在2025年推出。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。