電競圈風波不斷！LOL台灣選手驚傳涉賭遭禁賽 老闆丁特證實了

2021《英雄聯盟》世界賽5日正式展開，Beyond Gaming（BYG）代表我國出賽，昨天才在淘汰賽中面對土耳其隊上演讓二追三的大逆轉戲碼，成功晉級下一輪淘汰賽，沒想到今天卻傳出中路選手簡茂安（Maoan)涉賭遭禁賽，稍早BYG老闆丁特也證實此事，簡茂安除了今年世界賽遭禁外，未來調查出爐後也可能面臨其他懲處。

根據《英雄聯盟》官方推特宣布，簡茂安違反了《2021年世界錦標賽規則》第9.3條規則，也就是禁止涉賭的官方規定，誠實競爭是《英雄聯盟》電競運動的基礎，並且官方也掌握了簡茂安提供比賽資訊給朋友的證據，因此他被禁止參與世界賽剩下賽事，未來調查結果出爐後還可能面臨其他懲處。

BYG的老闆薛兆鴻（丁特）得知此事後也在臉書發文指出，後續一切會按照RIOT的規矩走，若可以繼續會要求團隊打完全程比賽，不能讓所有人的心血白費，對茂安的懲處會等比賽結束再說，暫時不影響團隊的心情。

丁特也說，茂安的事件還在調查當中，目前已知道證據是茂安告訴他朋友高機率會選球女跟賽勒斯作為下注資訊，但茂安本人並未下注，b/p過程中也未主動要求選擇這兩隻角色，得到茂安資訊再去下注的人認為都已涉法，會盡力把他們全部揪出來，另外有人影射丁特早知道涉賭還包庇，他也請對方拿出證據，「我會給你新台幣一千萬」。

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