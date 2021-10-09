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傳蘋果調整CarPlay介面 用iPhone就能控制空調、座椅等功能

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果於iOS加入CarKey設計，讓使用者能將iPhone當做車輛鑰匙使用後，相關消息進一步指稱蘋果將透過代號「IronHeart」的發展項目，讓使用者能藉由CarPlay介面進一步控制車輛中控台功能。

不過，蘋果方面並未對此傳聞作任何回應。

依照知情人士表示，代號「IronHeart」的發展項目將使CarPlay介面取用更多車輛中控台功能，包含可控制車內空調、座椅角度、儀表資訊等內容，但此項設計仍處於早期發展階段，並且必須與車廠深入合作。

在此之前，蘋果從2015年開始擴展CarPlay的第三方App，並且在2019年開始加入直接透過中控台觸控螢幕控制CarPlay相關功能，甚至在2020年加入CarKey設計，讓使用者能直接透過iPhone啟用車輛，或是將數位鑰匙分享他人使用。

而「IronHeart」發展項目意味蘋果將與車廠有更深層合作，不再像過往仍有壁壘分明情況，同時也將成為CarPlay自2014年推出以來最大改變。

目前仍無法確認「IronHeart」發展項目具體成為正式功能時程，蘋果有可能視開發進度延遲推出，甚至可能因為合作受阻關係取消此項功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 CarPlay

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