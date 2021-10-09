Qualcomm針對非Intel處理器 提供更快Wi-Fi連接效能
雖然Intel強調旗下Wi-Fi技術能滿足絕大部分使用需求，甚至去年更收購以Killer網路卡聞名的Rivet Networks，藉此強化電競玩家需求的Wi-Fi連接體驗，但市場顯然仍有不同使用需求出現，因此Qualcomm針對此類需求提出以旗下FastConnect技術打造，並且能原生支援雙Wi-Fi頻段連接設計，滿足電競遊戲更充足的Wi-Fi連接使用模式。
以產品設計角度來看，雖然Intel強調旗下Wi-Fi技術傳輸效能，但主要還是需要搭配Intel旗下處理器，因此對於使用AMD處理器設計，或是採用Snapdragon處理器設計方案的話，勢必要採用不同Wi-Fi模組。
因此針對此類需求，Qualcomm提出以FastConnect串流同步2.GHz與5GHz頻段連接資源，甚至可以搭配同步6GHz頻段，透過雙頻段連接資源整合提高Wi-Fi無線網路傳輸頻寬，讓PC裝置可以對應更高資料傳輸速率。
同時，此項設計也與微軟合作，藉此讓Windows 11可以原生支援雙Wi-Fi頻段整合連接使用模式，另外透過與Valve合作關係，更可強化雙Wi-Fi頻段連接資源應用在遊戲內容的使用體驗。
在此次合作中，Valve將可透過Steamworks開發工具，讓遊戲業者能在遊戲中加入支援雙Wi-Fi頻段連接模式，進而強化電競遊戲線上即時反應速度。
而硬體裝置方面，包含宏碁、聯想等業者都將與Qualcomm合作此Wi-Fi設計方案，藉此對應更高速的Wi-Fi無線網路連接效能，藉此讓旗下PC裝置能對更更快的資料傳輸表現。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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