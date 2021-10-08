蘋果10月發表會近了？ 外媒曝最快日期可能是下週
蘋果才剛推出最新的iPhone 13系列，接下來準備在10月舉行今年第二場發表會，預計會推出大改版的14吋、16吋M1X MacBook Pro、更輕薄的Mac mini，以及果粉期待的AirPods 3。
蘋果今年在9月15日舉辦了第一場秋季發表會，發布最新的iPhone 13系列、Apple Watch Series 7、iPad mini 6以及iPad 9。蘋果尚未正式宣布第二場發表會時間，根據外媒「Macworld」報導指出，10月12日可能舉行發表會。
今年第二場發表會的產品，綜合外媒推論與市場傳聞，有三項產品會升級，分別是MaBook Pro、Mac mini、AirPods 3。
2021年新款的MaBook Pro筆電有可能會推出14吋與16吋機型，晶片會搭載M1X，機身外觀可能會改成直角窄邊框的設計，還可能會移除Touch Bar觸控列。
Mac mini外傳可能也會搭載M1X晶片，而且機身體積會變得更輕薄。
第三代AirPods 3無線耳機，傳出會採用類似AirPods Pro的短柄造型，充電盒體積也會更輕薄，但不會內建主動降躁功能。
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