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印度行動支付業者Paytm 傳與投資機構洽談準備IPO

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出最快今年10月底公開募股上市的印度行動支付業者Paytm目前有消息指其正與阿布達比主權財富基金、新加坡政府投資、貝萊德投信、野村證券投資信託進行洽談，預計將使Paytm市值增加200億美元至220億美元規模。

在先前說法指稱，Paytm最快會在今年印度排燈節以前掛牌上市，因此預期上市時間將會安排在10月底之前。

若順利的話，Paytm將成為印度有史以來公開募股上市規模最大公司，預計市值將可增加至300億美元，而Paytm更預計可在公開募股上市後的18個月內實現收支平衡，並且讓獲利轉正。Paytm在去年同期虧損為246.8億盧比，而在今年3月底時公告中則是將虧損縮減為165.5億盧比，顯然也逐漸讓虧損幅度降低。

目前Paytm已經獲得阿里巴巴、Softbank等業者投資，主要競爭對手則是印度境內隸屬Walmart旗下的PhonePe、Google Pay、Facebook旗下WhatsApp Pay等，並且累積超過2000萬家商家合作，並且在每月累積超過14億筆交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

印度 新加坡 行動支付 IPO

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