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持有Jabra等耳機品牌的GN Group Nord 收購SteelSeries進軍遊戲與周邊市場

聯合新聞網 / 楊又肇

在全球超過100國家擁有ReSound、Beltone、Interton、Jabra、BlueParrott及FalCom等品牌丹麥GN Group Nord宣布，將以80億丹麥克朗 (約新台幣347.2億元)從丹麥私募股權投資公司Axcel手上收購老字號電競品牌SteelSeries，預計在2022年初完成此筆交易。

而在此筆交易後，SteelSeries預計成為GN Group Nord全新獲利來源，同時也能藉由SteelSeries品牌進一步布局遊戲市場。同時，收購SteelSeries也將使GN Group Nord擴展非聲音相關周邊產品布局，例如滑鼠、鍵盤等配件。

在此之前，市場已經傳出SteelSeries有意對外求售，而此次由GN Group Nord出資收購，預期將能取得更大發展資源，並且增機更多周邊配件市場布局機會。

實際上，GN Group Nord先前已經在Jabra品牌耳機增加許多對應遊戲使用設計，其中包含利用骨傳導技術讓使用者能在遊戲過程的交談更清晰，同時也能透過遊戲模式讓使用者更容易藉由模擬多聲道聽聲辨位。之後加入SteelSeries技術資產，預期將能在遊戲市場爭取更多發展機會。

今年初時，原本隸屬金士頓遊戲品牌HyperX由HP以4.25億美元價格收購，包含電競鍵盤、滑鼠、麥克風、耳機等產品均會移轉至HP體系，藉此擴大本身布局遊戲市場競爭力道。而金士頓則保留原本記憶體、SSD、隨身碟在內產品，並且在後續另起全新電競品牌Kingston FURY

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 丹麥 競爭力

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