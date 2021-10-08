NVIDIA將對收購Arm事宜做出妥協 以利說服歐盟同意

雖然先前持續信心喊話表示有信心完成收購Arm，但在歐盟監管機構持續調查之下，似乎將使NVIDIA對此做出妥協，以利此筆交易能順利完成。

依照彭博新聞報導指稱，NVIDIA稍早已經向歐盟做出某種程度妥協，藉此獲准同意收購Arm，其中可能將使原本收購Arm之後的運作模式因此改變。

不過，歐盟委員會並未透露NVIDIA做出哪些妥協，但強調會在10月27日以前決定是否對NVIDIA收購Arm做更深入調查，藉此確認是否違反市場壟斷。

在此之前，NVIDIA持續信心喊話表示能順利收購Arm，同時也強調收購Arm將能推動更龐大運算規模，對於市場應用發展能帶來更大效益。但是對於許多長時間與Arm深度合作的Qualcomm、三星、Google、蘋果等業者則對此表示反對，摁為NVIDIA接下來將可能把新技術優先保留給自己使用，藉此確保市場競爭優勢。

而包含Broadcomm、聯發科、Marvell等業者則對NVIDIA收購Arm表示支持，這三家晶片業者均以Arm架構打造處理器產品，其中聯發科更在今年GTC 2021期間確定將與NVIDIA深入合作，藉此打造顯示效能更高的Chromebook，而包含Broadcomm與Marvell更預期NVIDIA進一步帶動Arm架構伺服器應用，將有機會推動伺服器運算連帶的網通技術應用需求，對於本身技術應用成長也能帶來更大發展機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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