日本公平貿易委員會著手調查 蘋果、Google作業系統是否影響市場競爭
日本公平貿易委員會 (日本公正取引委員會,Japan Fair Trade Commission,JFTC)將調查蘋果、Google是否藉由其作業系統市場佔比優勢影響市場競爭，進而造成消費者沒有其他選擇。
依照日本公正交易委員會事務長菅久修一說明，此次調查將分別針對作業系統業者、開發者及使用者進行約談調查，藉此釐清蘋果及Google是否藉其作業系統市佔影響競爭，以及消費者在產品購買時的選擇是否因此受限。
此項調查除了針對手機市場情況進行研究，同時也會調查藉由蘋果、Google作業系統打造的智慧手錶等產品在市場銷售表現，以及消費者實際反應情況。
目前蘋果iOS作業系統在日本使用佔比高達70%，而Google提供的Android作業系統市佔相對僅有30%市佔，顯示iPhone等蘋果產品在日本境內擁有高度支持使用率，因此也被日本公平貿易委員會盯上，藉此釐清是否影響市場競爭。
在此之前，蘋果宣布因應日本公平貿易委員會調查結果，預計從2022年開始調整被分類為「閱讀器」 (reader)類別的app內支付方式，將可透過App Store規定以外的支付系統進行交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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