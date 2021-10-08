Yahoo TV攜手資策會 免費認證課程培育XR技術人才

Yahoo TV宣布與資策會合作打造「沉浸式內容學院」，並且聯名開設免費線上「學習認證」課程。

在沉浸式內容學院中將集結來自科碼新媒體、夢想動畫、新媒體藝術家、臺北科技大學、新月映像、必揚實境、NVIDIA等9位產業及學界師資，打造涵蓋8大主題的系列影音節目，透過擴增實境、虛擬實境、延展實境等創新技術與內容製作，配合實戰經驗案例，以及橫跨虛擬網紅、體感娛樂、影像技術、容積捕捉 (Volumetrix)技術與多人協作虛實環境等熱門題材，藉由產官學界合作培育台灣XR技術人才。

由於近期5G網路技術發展與元宇宙 (Metaverse)議題發酵，因此再次讓虛擬實境、擴增實境與延展實境應用話題活躍，同時也讓沉浸式體驗被視為發展關鍵。

由於台灣使用者有相當高的沉浸式體驗接受比例，因此Yahoo TV希望透過此趨勢推出「沉浸式內容學院」系列影音，並且與資策會合作開設免費線上「學習認證」課程，藉此培育更多XR技術人才，加速相關產業發展。

此外，Yahoo TV與資策會也合作推出「學習認證」機制，從即日起至12月31日期間，只要進入資策會CoreLab線上技能成長學習平臺觀看8堂課程，並且讓完課率達90%以上，同時通過隨堂測驗即可獲得數位證書，亦可添加認證標章增加至LinkedIn個人檔案作為技能識別。

Yahoo TV強調接下來將持續致力打造沉浸式體驗，並且整合全球集團資源，運用3D模擬、臉部捕捉、動態捕捉、VR/AR/XR等先進成熟技術，推出虛擬展會、演唱會等多元創新內容，另外也計畫攜手更多台灣在地新創夥伴，升級虛實場景技術和設備，藉此加速發展XR次世代內容體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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