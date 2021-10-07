LINE全球開發者大會 11月10日線上登場探討尖端技術
通訊軟體LINE總部今天宣布年度科技盛會LINE DEVELOPER DAY 2021將於11月10日至11日登場，採線上直播方式進行，預計涵蓋60場講座，邀請全球開發者齊聚探討LINE尖端技術。
LINE在官網發布新聞稿指出，自2014年起，LINE每年都會針對開發者舉辦LINE DEVELOPER DAY大會，分享LINE通訊軟體和各項服務在不同技術領域中所面臨的挑戰，以及相應發展策略。
2020年受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，LINE DEVELOPER DAY大會首次轉為線上直播，連續3天舉辦超過150場系列講座，吸引超過1萬5000人與會，參與的開發者主要來自日本及亞洲地區。
考量疫情持續影響全球，LINE DEVELOPER DAY2021將維持線上串流形式舉辦，為期2天，全程提供日文、英文及韓文口譯。大會開場將邀請LINE董事暨技術長朴懿彬分享LINE的科技藍圖與願景，並概述當前與未來的技術布局，以因應內外環境及商業模式的變革。
LINE DEVELOPER DAY 2021預計涵蓋60場講座，探討LINE在人工智慧（AI）、數據、機器學習、基礎架構、伺服器端及iOS/Android作業系統等領域遇到的挑戰及收穫，並介紹LINE目前導入的各種尖端技術。
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