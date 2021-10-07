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GoogleMap新功能 提供最環保路徑

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

Google 地圖將可以規劃最環保的路徑！Google 指出，全新的環保路線規劃功能將能為使用者指出排碳量最低的路徑規劃，預計每戶每年能減少超過百萬噸的碳排。但目前科技新聞網站 TechCrunch 對此抱持懷疑態度，認為不見得每個地區的網路情況都足以支應相關的數據用量。

有望減碳百萬噸

衛報指出，Google 地圖的路徑選項中，將加入最低碳排的環保路徑，透過考量當時的交通狀況、坡道變化等估算所需的燃油量與駕駛時間，藉此找出最低碳排的路徑。Google 首席執行官桑達爾·皮查伊更表示，該計劃每年有望減排 100 萬噸二氧化碳，相當於減少 20 萬輛汽車上路。

此外，Google 認為，這項功能推出後，新購車者將可以更清楚的比較油電混合車和電動汽車之間的差異，並與傳統的燃油車進行比較，衡量其背後的環境成本後再決定購買選項。皮查伊進一步提到，該功能目前已經在美國上線，預計 2022 年後會在歐洲推出。

影響因素多 不易運算

然而，TechCrunch 報導指出，Google 地圖的環保路徑功能所需的背景條件相當多，且對於使用者而言，環保不環保並不是重點，會選擇環保、低碳排路徑的動機其實只是「想省油」；但在 Google 的計算中，碳排是用「燃油效率」來考慮，低碳排不一定等於省油，目前大眾對於兩者間的理解或許還相當模糊。

此外，使用者所處的網路狀況也會影響到路徑調整與運算的效率，背後需要處理的運算元素包括行車距離、時間、海拔變化、速度調整以及能否保持勻速前進等，需要非常大規模的資料調查與建設才能達成這套系統的最大效果。

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減碳 美國

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