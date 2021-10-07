VMware從企業上雲進展至智慧雲端發展策略 著眼多雲架構發展機會

在此次VMworld 2021中，VMware進一步將過往提倡的企業上雲應用，擴大為多雲架構整合的智慧雲端發展策略，標榜將使企業用戶能更無障礙、更具彈性且安全地橫跨任何雲端平台佈署應用服務，同時也能夠方便安全管理使用數據。

VMware新任執行長Raghu Raghuram表示，多雲策略將成為企業未來20年發展重點，過去強調雲端優先的想法已經成為常態，目前更應該著重智慧雲端應用發展，同時也強調企業應該確保依照市場策略目標彈性選擇合適雲端，藉此讓應用服務能在最佳雲端環境下運作。

目前平均每個企業組織約執行使用500項應用服務，而這些應用服務均建置在雲端平台，因此顯示目前企業上雲發展的重要性。而從VMware約75%比例客戶至少使用兩種以上雲端平台服務，甚至有超過40%比例更同時採用三種以上雲端平台，藉此因應不同服務需求選擇最佳雲端運作模式。

▲VMware新任執行長Raghu Raghuram

隨著過往提倡企業上雲，到後來推廣的多雲架構應用，VMware強調藉由旗下產品服務協助企業更容易擁抱多雲應用環境，並且減少多雲架構下資料整合、管理的困難度。

尤其在近年因為疫情影響，更進一步加速諸多企業數位化轉型，業務仰賴雲端運作比重也越來越重，同時因應不同服務需求佈署多雲架構的情況也成為主流，因此VMware今年在VMworld 2021期間更新自然聚焦在多雲策略，並且進一步強調以智慧雲端加快發展。

同時，在多雲架構發展之下，VMware預期將能帶動更有效率、彈性的應用服務佈署效益，同時也能透過多雲架構應用使服務最佳化，相對也能降低成本支出。

為了讓企業能更方便管理多雲架構，VMware此次更新不僅延續先前提出的Tanzu產品組合，並且進一步攜手NVIDIA擴大虛擬化應用布局，同時也延續先前提出的Project Monterey強化網路安全，並且提昇虛擬化應用服務運作效率，加上針對多雲架構擴大布局，讓企業能更容易在多雲環境佈署應用服務，甚至可藉由VMware Edge產品組合，使邊緣雲端的應用服務佈署變得更加容易，更讓多雲架構延伸至更廣泛的應用場景。

在此次VMworld 2021中，VMware更宣布推出名為Project Arctic，同時在先前已經投入諸多資源推動的產品組合，將使既有vSphere朝向基礎設施即服務 (IaaS)架構發展，讓企業能依照當下需求即時調整虛擬化應用服務規格，同時也能串接多雲架構應用，甚至可以快速在多雲架構下移轉服務，讓企業在混合雲、多雲平台使用下能有更大佈署彈性。

而針對先前提出的Tanzu產品組合，此次更宣布推出免費形式使用的Tanzu Community Edition，讓企業能透過此項產品於內部伺服器或雲端建置Kubernetes應用服務，藉此熟悉掌握容器化應用發展，並且能在後續移轉至功能更完整的Tanzu商用版本，藉此擴展Tanzu產品組合應用範圍，同時也能更容易吸引企業加入使用Tanzu產品組合。

此外，VMware也將Tanzu產品組合整合進VMware Cloud服務，讓企業能更容易以此建置容器化應用服務，初期將會在VMware Cloud on AWS免費提供，後續也會推廣至其他與VMware Cloud合作的公有雲服務。

透過同樣以免費形式使用的VMware Tanzu Mission Control Starter，企業能以更簡單形式管理多雲、多叢集的Kubernetes應用服務，並且以軟體即服務 (SaaS)形式運作，意味將能快速依照需求做調整，並且能與Tanzu Community Edition合併使用。

至於此次提出的Project Ensemble產品，則是vRealize雲端管理平台的延伸，同時也支援VMware Cloud服務，讓企業能透過視覺化、單一平台形式更容易管理多雲架構，藉此加快多雲架構執行運作效率。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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