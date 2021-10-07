Google透過旗下服務 協助推動全球規模的減碳永續發展

在今年的Google I/O 2021期間，Google執行長Sundar Pichai預計在2030年時，將可讓Google成為零排碳運作業者。而在此次針對全球永續發展部分，更說明將透過更多服務協助推動減碳等永續發展。

在先前說明中，Google表示已經在2007年實現碳中和目標，並且在2017年完成導入百分之百綠能運作目標，接下來則預計在2030年成為零排碳運作業者。為了實現這樣的目標，Google計畫透過地熱方式產生電力，藉此推動旗下數據中心運作需求，並且成為未來新總部園區運作電力來源。

同時，Sundar Pichai在此次說明中也特別提及新總部園區建築屋瓦採用環保素材，並且能降低長時間日曬產生蓄熱問題，藉此減少建築內空調運作時產生能源損耗與排碳問題。

▲Google執行長Sundar Pichai

利用Google服務尋找節能省碳服務與商品

而在新版Google Flights服務中，使用者可以輕易看見每個航班販售機位背後所產生碳排放量，或是在尋找合適住宿飯店時，可以清楚了解所選擇飯店在經營上是否符合節能環保，例如廢棄物減量、省水措施作法，以及是否獲得Green Key或EarthCheck環保認證等，讓使用者能透過Google服務支持致力永續經營的業者。

同樣地，接下來在Google Shopping服務中也能讓美國境內使用者更方便找到利用環保材質打造、對環境友善的家具，或是家電、居家用品等，而非僅只是讓使用者尋找最便宜的產品，更可讓使用者更容易找到以節電設計的暖爐、洗碗機或熱水器。

其他還包含透過Google金融相關服務了解氣候變遷對市場產業造成影響，以及在Google Search增加更多與氣候變遷影響相關內容，同時也能讓使用者更容易透過搜尋方式了解電動車與傳統燃油車使用差異。

藉由NEST Renew服務讓居家用電更精省

另外，針對居家用電情況，Google宣布推出名為NEST Renew的免費服務，透過Energy Shift技術與NEST恆溫器產品運作，讓居家用電方式可以隨著不同情況自動切換，例如透過NEST恆溫器記錄家中使用暖氣或冷氣時間、頻率等數據，使用電方式可以自動從一般供電系統切換為太陽能發電等乾淨能源來源，或是在用電價格相對較低時切換回一般供電系統。

甚至Google也計畫推出以每月10美元訂閱、名為NEST Renew Premium的付費訂閱服務，將會藉此讓使用者"間接"使用太陽能或風力產生乾淨電力，藉此降低整體使用傳統透過火力等方式產生電力的比重，進而達成環保效益。此項服務預計會在未來幾週內提供預覽，但目前僅先在美國境內特定地區提供使用，但未來也會擴展到更多地區提供使用。

透過Google Maps減少道路上的碳排放量

在Google Maps部分，則從即日起在美國境內提供以最少排碳量形式規劃導航路徑功能，藉此降低道路上的車輛排碳量，同時也能減少燃油損耗量，Google預期能透過此項功能減少超過100萬噸的碳排放量，約等同減少20萬輛傳統燃油汽車上路行駛產生碳排放量，同時也將在2022年持續在歐洲地區提供此功能。

在導航選項部分，新版Google Maps也會標示導航道路對於油電混合車輛，或是純電車款使用影響，藉此讓更多人知曉傳統燃油車輛所產生碳排放量可能產生影響，進而加速更換電動車使用模式。此項功能將會在今年內開放美國境內使用，同樣會在2022年開放更多國家地區使用。

除了針對開車使用者提供更環保的Google Maps應用功能，Google接下來也會在全球超過300個城市地圖中，清楚標示共享腳踏車、電動滑板車使用資源，讓更多使用者能透過Google Maps尋找更方便的城市內移動方式，而此項功能目前也已經可在台灣境內使用。

減少交通號誌所產生能源損耗

相較傳統藉由人力方式統計道路車流數據，藉此擬定道路交通號誌改變時間，Google提出藉由人工智慧技術即時分析車流情況，當單一向的車流量較大時，即可增加綠燈恆亮時間，減少眾多車輛停等在路上增加排碳量情況，同時也能讓交通堵塞情況獲得改善。

在以色列地區的研究中，Google表示透過此方式讓道路上車輛燃油損耗量與路口停等時間降低約10-20%左右，而接下來也會將此方式複製到巴西里約熱內盧等城市應用，藉此降低更多碳排放量。

提供更「乾淨」的雲端服務平台

依照Google說明，目前已經與包含惠而浦 (Whirlpool)、Etsy、匯豐銀行 (HSBC)、聯合利華 (Unilever)與Salesforce合作，使其能以更「乾淨」的雲端服務平台建構服務，同時Google也將讓企業用戶依照其永續經營標準，透過工具挑選更適合自己的需求的Google Cloud服務據點，而具體細節則會在接下來的Google Cloud Next 2021活動上說明。

而先前宣布在2030年減少全球水資源短缺問題時，Google永續發展長Kate Brandt表示，未來將會透過更有效率的用水管理方式，並且協助改善當地水系統，同時針對缺乏水資源地區補充足夠水量。此外，Google也計畫透過分享相關技術及工具，其中包含透過回收雨水、再生廢水作為數據中心、辦公室冷卻使用，或是針對特定植栽農地提供飲水灌溉。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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