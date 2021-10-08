快訊

金六結驚傳役男涉案出庭趁機逃兵 憲兵隊出動急找人

太陽花攻占行政院案更一審宣判 魏揚等7人公訴不受理確定

布局智慧雲端 VMware希望消弭企業在多雲架構下運作面臨挑戰

聯合新聞網 / 楊又肇
▲現在應用服務連接途徑已經變得錯綜複雜，因此企業不僅佈署多雲策略，更需要以智慧雲端形式解決問題
▲現在應用服務連接途徑已經變得錯綜複雜，因此企業不僅佈署多雲策略，更需要以智慧雲端形式解決問題

針對此次在VMworld 2021強調未來將以智慧雲端為發展，VMware執行長Raghu Raghuram與VMware總裁Sumit Dhawan在後續受訪時表示，企業上雲應該已經成為目前常態發展，甚至更應該從現在的多雲架構開始布局智慧雲端應用。

Raghu Raghuram表示，在雲端應用開始成為主流，企業佈署雲端應用發展已經不能只是其中一個選項，而是必須以常態形式投入發展。同時，在目前多雲架構普及應用情況下，如何讓對的應用服務透過正確雲端平台佈署應用，並且能更直覺、快速地管理，更是企業必須面對課題。

相較過往網路使用方式，隨著目前上網裝置、網路傳輸方式均有差異之下，讓使用者連接使用網路服務的方式也不相同，甚至變得更加複雜。因此針對不同服務使用情境，企業通常會透過不同雲端環境對應服務存取需求，因此也讓服務、數據、安全等項目管理變得更有難度。

因此這次提出智慧雲端，最主要目的還是要解決企業在多雲架構下運作所面臨挑戰，讓企業能更直覺管理多雲架構下的應用程式佈署模式，並且能確保用戶隱私等資料安全。

除了在先前提出的Tanzu產品組合基礎持續做強化，此次更宣布提供免費形式使用的Tanzu Community Edition，以及VMware Cloud with Tanzu服務，藉此吸引更多藉由Tanzu產品組合建構Kubernetes應用服務，並且佈署容器化應用發展，同時也讓容器化應用服務能在更多公有雲環境下運作，大幅降低企業擴大現代化應用服務發展門檻。

而此次更新，更進一步加強Tanzu產品組合應用範圍，並且透過Project Monterey提昇網路應用服務安全，同時讓運作效率更快，更以Project Arctic讓既有vSphere朝向基礎設施即服務 (IaaS)架構發展，讓企業能依照當下需求即時調整虛擬化應用服務規格，同時也能串接多雲架構應用，甚至可以快速在多雲架構下移轉服務，讓企業在混合雲、多雲平台使用下能有更大佈署彈性。

在接下來的布局，Sumit Dhawan預期將持續以降低企業佈署、管理服務難度，並且藉由開放架構擁抱更多服務資源，同時也能讓企業順利銜接智慧雲端應用發展。

同時，Sumit Dhawan也認為藉由上雲，將能持續推動更多網路應用服務成長，進而催生更多業務經濟成長動力，尤其近年網路科技持續蓬勃發展的東南亞市場，更有機會藉由抓住智慧雲端發展機會，形成更大成長規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

東南亞 雲端

延伸閱讀

聯合再生9月營收12.35億元 月增17.1%

NVIDIA擴大與VMware合作Tanzu產品組合 將更多人工智慧應用帶到企業服務

VMware攜手Intel vPro技術 推動遠距工作及雲端化電腦應用需求

雲端轉型＋數位創新 打造競爭優勢

相關新聞

三星3nm製程延至2022年量產 預計2025年進入2nm製程

三星表示，旗下3nm製程技術將延後至2022年投入量產，而2nm製程技術則預計在2025年推出。

AMD警告 Win11將拖慢Ryzen晶片效能

微軟的全新作業系統Windows 11周二已正式上市，但是中央處理晶片與繪圖晶片大廠超微（AMD）警告，該公司的旗艦Ry...

GoogleMap新功能 提供最環保路徑

Google 地圖將可以規劃最環保的路徑！Google 指出，全新的環保路線規劃功能將能為使用者指出排碳量最低的路徑規劃，預計每戶每年能減少超過百萬噸的碳排。

回顧賈伯斯過世十周年…曾「賭一把」當場摔機證明第一款iPhone耐用度

在蘋果創辦人Steve Jobs過世即將進入第10年，許多媒體也在此時回顧其生平事蹟，而CNET執行編輯鄭兆基 (Roger Cheng)撰文表示，為了展示第一款iPhone耐用度，Steve Jobs曾在眾人面前示範摔機。

彭博：蘋果將在10月再次舉辦新品發表會 以新款Mac機種為主軸

雖然未如先前傳聞般在9月接連舉辦兩場發表會，但蘋果顯然準備在10月間舉辦以Mac機種為主的新品發表會。

吹哨人控臉書：早就自知助長仇恨 卻以利為先

一名揭露臉書文件的「吹哨人」聲稱，臉書早知旗下產品在助長仇恨並傷害兒童心理健康。這名揭密的女子今天在電視訪問中公開自己身...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。