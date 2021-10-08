布局智慧雲端 VMware希望消弭企業在多雲架構下運作面臨挑戰

針對此次在VMworld 2021強調未來將以智慧雲端為發展，VMware執行長Raghu Raghuram與VMware總裁Sumit Dhawan在後續受訪時表示，企業上雲應該已經成為目前常態發展，甚至更應該從現在的多雲架構開始布局智慧雲端應用。

Raghu Raghuram表示，在雲端應用開始成為主流，企業佈署雲端應用發展已經不能只是其中一個選項，而是必須以常態形式投入發展。同時，在目前多雲架構普及應用情況下，如何讓對的應用服務透過正確雲端平台佈署應用，並且能更直覺、快速地管理，更是企業必須面對課題。

相較過往網路使用方式，隨著目前上網裝置、網路傳輸方式均有差異之下，讓使用者連接使用網路服務的方式也不相同，甚至變得更加複雜。因此針對不同服務使用情境，企業通常會透過不同雲端環境對應服務存取需求，因此也讓服務、數據、安全等項目管理變得更有難度。

因此這次提出智慧雲端，最主要目的還是要解決企業在多雲架構下運作所面臨挑戰，讓企業能更直覺管理多雲架構下的應用程式佈署模式，並且能確保用戶隱私等資料安全。

除了在先前提出的Tanzu產品組合基礎持續做強化，此次更宣布提供免費形式使用的Tanzu Community Edition，以及VMware Cloud with Tanzu服務，藉此吸引更多藉由Tanzu產品組合建構Kubernetes應用服務，並且佈署容器化應用發展，同時也讓容器化應用服務能在更多公有雲環境下運作，大幅降低企業擴大現代化應用服務發展門檻。

而此次更新，更進一步加強Tanzu產品組合應用範圍，並且透過Project Monterey提昇網路應用服務安全，同時讓運作效率更快，更以Project Arctic讓既有vSphere朝向基礎設施即服務 (IaaS)架構發展，讓企業能依照當下需求即時調整虛擬化應用服務規格，同時也能串接多雲架構應用，甚至可以快速在多雲架構下移轉服務，讓企業在混合雲、多雲平台使用下能有更大佈署彈性。

在接下來的布局，Sumit Dhawan預期將持續以降低企業佈署、管理服務難度，並且藉由開放架構擁抱更多服務資源，同時也能讓企業順利銜接智慧雲端應用發展。

同時，Sumit Dhawan也認為藉由上雲，將能持續推動更多網路應用服務成長，進而催生更多業務經濟成長動力，尤其近年網路科技持續蓬勃發展的東南亞市場，更有機會藉由抓住智慧雲端發展機會，形成更大成長規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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