拋開Intel收購傳聞 格羅方德將在那斯達克交易所掛牌上市

在遞交給美國證券交易委員會的募股說明文件中，GlobalFoundries確認由阿布達比主權財富基金穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Company)於那斯達克交易所掛牌上市，而股票代號為「GFS」，同時也確認掛牌上市後仍由穆巴達拉投資公司100%持有，並且擁有主導權。

依照GlobalFoundries說明，2020年全年營收達48.5億美元，而淨損則為13.5億美元，同時目前在美國境內分別於紐約、佛蒙特設置產線，同時也在德國與新加坡設置產線。

目前GlobalFoundries市值約在250億美元，先前有消息指出Intel有意以300億美元收購GlobalFoundries，但後續則由GlobalFoundries執行長Tom Caulfield對此否認。

依照GlobalFoundries執行長Tom Caulfield先前說明，將維持既定掛牌上市計畫，同時也透露位於紐約上州的先進晶圓代工廠會在未來幾年投入擴產計畫，並且將投資現有Fab 8晶圓廠，預計在相同園區打造全新晶圓代工廠，透過提升產能解決全球晶片短缺問題。

另外，GlobalFoundries將投資10億美元，讓現有晶圓廠年產能提升150000片，同時也將透過建造全新廠房創造當地工作機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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