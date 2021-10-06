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NVIDIA擴大與VMware合作Tanzu產品組合 將更多人工智慧應用帶到企業服務

聯合新聞網 / 楊又肇

隨著VMware去年開始推行Tanzu產品組合，並且攜手NVIDIA將更多人工智慧技術應用，透過此項產品組合應用在更多產業領域，在今年度的VMworld 2021正式開始前，更宣布接下來將讓Tanzu產品組合能在獲得NVIDIA認證伺服器設備發揮更高算力。此外，NVIDIA也與VMware宣布去年揭曉的Project Monterey，將與聯想合作提供早期使用方案，讓企業可以更容易佈署虛擬化應用服務。

去年開始以NVIDIA AI Enterprise 1.0解決方案，透過符合NVIDIA認證的主流伺服器產品，搭配基於vSphere虛擬化架構的VMware Tanzu產品組合，配合NVIDIA旗下針對人工智慧運算應用軟體、硬體架構設計，讓企業端能更快佈署人工智慧運算應用模式。

此次則是宣布進一步讓企業端能更直覺在此解決方案佈署Kubernetes虛擬化應用服務，並且加快管理與調整效率，同時更標榜執行效率將等同透過裸機環境運算使用模式，因此將能讓企業以更簡單方式在雲端建構各類現代化應用服務。

而去年提出的Project Monterey，其中透過NVIDIA提供的Bluefield-2晶片，結合源自先前收購的Mellanox Technologies旗下ConnectX-6 Dx網路卡，藉此對應高達200Gbps的乙太網路傳輸率，以及符合極高資料吞吐量與極低延遲表現的InfiniBand網路通訊標準，讓網路傳輸、安全架構相關事宜全數透過Project Monterey設計處理，讓伺服器運算資源可以全數用在虛擬化應用，同時也能降低企業佈署虛擬化應用服務難度。

採次更新則是宣布與聯想合作，讓企業能透過聯想提供ThinkAgile VX系列伺服器產品更容易建構虛擬化應用，同時接下來也會將Project Monterey應用到更多品牌製造伺服器產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 人工智慧 NVIDIA

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