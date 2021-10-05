花費38億美元 Qualcomm從麥格納手上搶走ADAS技術供應商Veoneer

Qualcomm稍早證實，將與投資集團SSW Partners共同以每股37美元價格正式收購位於瑞典的先進駕駛輔助系統技術供應商Veoneer，同時所有交易均以現金完成。

在此之前，Veoneer原本是由與LG合組公司，藉此強化車輛市場佈局的加拿大車用零件供應商麥格納 (Magna)出資收購，但Qualcomm後來提出以總值達46億美元價格，希望說服Veoneer董事會取得其公司資產，並且標榜以總值38億美元價格收購，高於麥格納提出價格約18%。

而Qualcomm之所以收購Veoneer，不僅是基於先前雙方曾簽署合作，同時也能透過Veoneer旗下感知與駕駛決策軟體技術，結合Qualcomm Snapdragon Ride平台，藉此對應Level 1至Level 4的車輛自動駕駛等級設計，並且計畫在2024年應用在量產車輛產品。

此項交易預計在明年內完成，至於Veoneer則必須向麥格納支付約1.1億美元的違約金。

雖然過去始終強調本身不會踏入自駕車領域，但隨著智慧輔助駕駛技術持續精進，加上越來越多車廠幾乎也將先進駕駛輔助系統形容為自動駕駛功能，同時這些技術更是全自動駕駛車輛重要基礎，因此Qualcomm目前在車輛產品佈局，實際上也幾乎與自動駕駛車輛維持一定的平行發展。

在近年持續投資V2X車輛應用市場中，Qualcomm希望能在車輛市場複製過去在手機市場發展經驗，但在過去幾年發展主要還是聚焦在智慧車載平台，直到近年才推出對應自動駕駛車輛應用的Sanpdragon Ride平台，標榜能以更低運算功耗發揮高達10TOPS的運算效能，藉此支撐車輛在自動駕駛過程中所需算力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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