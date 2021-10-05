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彭博：蘋果將在10月再次舉辦新品發表會 以新款Mac機種為主軸

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然未如先前傳聞般在9月接連舉辦兩場發表會，但蘋果顯然準備在10月間舉辦以Mac機種為主的新品發表會。

依照彭博新聞記者Mark Gurman表示，蘋果將在未來幾週內再次舉辦新品發表會，主軸將會以新款Mac機種為重，同時也可能揭曉先前同樣有不少傳聞的AirPods 3

而接下來預計發表機種，有可能就是已經有不少傳聞的新款14吋MacBook Pro，以及全新16吋設計版本，但不確定是否會針對Mac mini換上新款M1X處理器規格。

至於發表會時間，預期會選在Apple Watch series 7正式上市之後，因此時間點有可能落於10月中旬之後。不過，目前蘋果並未回應是否會在10月間舉辦新品發表活動，或是預計何時推出新款Mac機種。

在先前說法中，新款MacBook Pro有可能取消Touch Bar觸控條設計，同時處理器將換上運算效能提昇的M1X版本，預期也將使支援記憶體容量增加至16GB以上，在16吋機種更預期重新加回HDMI連接埠與SD記憶卡插槽，而顯示效能可能貼近NVIDIA GeForce RTX 3070

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

MacBook Pro 蘋果 蘋果發表會

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