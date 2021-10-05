彭博：蘋果將在10月再次舉辦新品發表會 以新款Mac機種為主軸

在蘋果創辦人Steve Jobs過世即將進入第10年，許多媒體也在此時回顧其生平事蹟，而CNET執行編輯鄭兆基 (Roger Cheng)撰文表示，為了展示第一款iPhone耐用度，Steve Jobs曾在眾人面前示範摔機。

2021-10-05 11:10