回顧賈伯斯過世十周年…曾「賭一把」當場摔機證明第一款iPhone耐用度

在蘋果創辦人Steve Jobs過世即將進入第10年，許多媒體也在此時回顧其生平事蹟，而CNET執行編輯鄭兆基 (Roger Cheng)撰文表示，為了展示第一款iPhone耐用度，Steve Jobs曾在眾人面前示範摔機。

這次選在華爾街日報位於紐約曼哈頓世界金融中心的總部所做展示，實際上是蘋果在iPhone正式發表前，針對特定媒體預先舉行的展示活動。而當時已經有不少傳聞指稱蘋果計畫推出手機產品，並且將結合電腦及iPod功能。

當時為了回答現場媒體詢問iPhone耐用程度，Steve Jobs隨手將iPhone丟向房間中央地板，雖然地板上鋪著地毯，但顯然iPhone設計仍有一定抗摔性，因此在隨手一丟的情況下，並未造成損壞。

不過，這樣的展示方式自然還是有其風險，即便地板有地毯作為緩衝，但仍可能因為落地角度、力道等因素，導致手機螢幕碎裂，或是產生歪斜情況，都有可能變成日後媒體撰文抨擊題目。但由於此次摔機順利展示iPhone耐用程度，反而讓媒體更願意相信iPhone耐用表現。

而後來正式在2007年1月9日於舊金山舉辦的Macworld活動上揭曉，iPhone的問世更大幅影響智慧型手機發展，例如多點觸控螢幕設計，以及透過軟體市集擴充功能與服務等設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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