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改善原物料供應影響 Tesla第三季生產、交車數量均有增加

聯合新聞網 / 楊又肇

Tesla稍早宣布，在今年第三季累積交車數量達24.13萬輛，超出市場預估的22.09萬輛規模。

依照公布數據，Tesla表示截至今年9月底，總計生產23.7823萬輛車，其中包含22.8882萬輛Model 3與Model Y，而Model S與Model X累積生產數量則在8941輛。

而交車數據部分，Model 3與Model Y交車數量累計23.2025萬輛，Model S與Model X交車數量累計9275輛。

相較第二季累積交車數量達20.1250萬輛，累積生產車數達20.6421萬輛，其中Model S與Model X累積生產量未達2500輛，Tesla在今年第三季交車量與車輛生產量明顯增加許多。

Tesla說明確實因為原物料供應及貨運受限，因此在交車時間受到延誤，其中包含因為半導體元件短缺，使得對應中國及歐洲市場需求的上海產線業務受影響。

市場分析認為，在市場持續推廣電動車，而政府政策也持續透過補助優惠推廣電動車，而傳統燃料使用成本增加也成為推動使用電動車的原因。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

半導體 上海

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